Emmerdale révèle qui Meena Jutla assassine dans des épisodes de streaming explosifs d’ITV Hub

EMMERDALE a révélé l’identité de la victime du meurtre de Meena Jutla au cours d’une semaine explosive d’épisodes.

** ATTENTION SPOILER: CETTE HISTOIRE CONTIENT DES SPOILERS D’ÉPISODES DISPONIBLES SUR ITV HUB QUI N’ONT PAS ENCORE DIFFUSÉ À LA TÉLÉVISION **

ITV

Meena tue sa première victime cette semaine à Emmerdale[/caption]

Dans les épisodes qui n’ont pas encore été diffusés à la télévision mais qui sont maintenant disponibles sur ITVHub, Meena fera sa première victime.

Les téléspectateurs assisteront à une confrontation effrayante alors que Meena révèle ses vraies couleurs.

Elle étouffera une vie dans des scènes dramatiques qui laisseront le cœur brisé à plusieurs autres personnages.

Le Sun choisit de ne pas révéler l’identité de la victime pour donner aux fans la chance de regarder l’action se dérouler à l’écran.

ITV

Elle franchit la ligne et ne peut pas revenir en arrière[/caption]

Cependant, il devrait envoyer des ondes de choc à travers le village alors que le règne de terreur de l’infirmière maléfique commence.

Les patrons de savon ont taquiné que ce n’était que le début de la première tueuse en série du village.

La patronne de Soap, Kate Brooks, a taquiné: «Meena a été un tourbillon depuis son arrivée dans le village, complotant et manipulant les gens et les situations pour obtenir ce qu’elle veut et ne causant que des drames et des chagrins d’amour inutiles dans le processus.

«Sa façade apparemment bienveillante dément sa vraie personnalité; une femme au passé trouble et sans conscience.

« Le manque d’empathie de Meena est souvent perçu par ceux qui l’entourent comme un peu plus que de la pétulance gâtée, cependant, nous apprenons bientôt la véritable ampleur de son caractère narcissique et amoral.

« La malveillante Meena va faire des ravages dans le village et une fois qu’elle vous aura dans sa ligne de mire, personne n’est à l’abri de ses machinations sournoises et dangereuses.

« Ce scénario verra les téléspectateurs saisis lorsqu’ils réaliseront qu’il s’agit d’une femme capable de tout et de rien. »