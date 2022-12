Emmerdale laisse tomber un énorme indice sur la véritable identité du bébé de Chloe Harris enceinte alors qu’elle quitte le village

Les fans d’EMMERDALE ont proposé une nouvelle théorie sur la paternité de l’enfant à naître de Chloe Harris.

Les téléspectateurs du feuilleton ITV ont vu Chloé quitter le viallge dans un taxi après une confrontation finale avec Mackenzie Boyd, qui, selon Chloé, est le père du bébé.

TVI

Chloé a jeté un coup d’œil à Paddy alors qu’elle quittait le village[/caption] TVI

Paddy lui a souri, ce qui a suscité une série de questions de la part des fans[/caption]

Chloé et Mackenzie ont couché ensemble pendant un moment de folie lorsque Mack a trompé sa partenaire Charity Dingle.

Jusqu’à présent, Mack a refusé toute implication directe avec le bébé alors qu’il se concentre sur ses fiançailles avec Charity, car leur romance devient de plus en plus forte de jour en jour.

Chloé a été laissée face à la grossesse en grande partie seule suite à la disparition de sa mère Kerry qui a senti le village suite à la révélation qu’Al avait une liaison.

Mais les téléspectateurs ont été convaincus qu’il y a plus dans l’histoire qu’il n’y paraît et ils pensent que Mack n’est pas le père du bébé après tout.

Alors que Chloé quittait le village, Paddy Kirk lui a notamment fait un sourire alors qu’elle était chassée au milieu de sa crise de mariage avec Chas.

Paddy et Chloé ont eu des interactions limitées et n’ont jamais eu de relation étroite et les fans ont maintenant émis l’hypothèse que quelque chose s’était passé entre le couple hors écran et que Paddy pourrait être le père du bébé.

S’adressant à Twitter, un fan a déclaré: “Est-ce qu’il me manque quelque chose entre Chloé et Paddy, est-il le père du bébé?”

Un autre a ajouté: “Pourquoi Chloé a-t-elle regardé Paddy?”

Alors qu’un troisième a déclaré: “Pensez que Paddys est le vrai père de son bébé.”

Comme un quatrième a souligné l’explication choquante mais crédible, en disant: “Une fille magnifique couche avec un vétérinaire grincheux assez vieux pour être son grand-père, #Emmerdale peut être tiré par les cheveux mais vraiment!”

Les téléspectateurs devront attendre et voir si Chloé est vraiment partie pour de bon et s’il y a plus qu’il n’y paraît entre elle et Paddy au cœur brisé.