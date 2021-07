Emmerdale et Coronation Street reportés après l’Euro 2020 Suisse-Espagne sanctionné

Les fans d’EMMERDALE et de Coronation Street sont restés furieux ce soir après que le football ait retardé la gamme exceptionnelle de savons d’ITV.

Le match Suisse-Espagne est sorti de son créneau horaire après avoir été pénalisé.

L’Espagne contre la Suisse a dépassé vendredi soir Emmerdale reporté[/caption]

Les fans d’Emmerdale s’étaient connectés pour voir l’épisode de ce soir à 19h30, mais ont été confrontés à la place au match de football acharné.

Et la réaction en direct du studio signifiait que Coronation Street n’était pas non plus diffusée à 20 heures comme prévu – poussant les savons plus tard dans la soirée.

Un téléspectateur a écrit: « Et il y avait moi qui attendais avec impatience #Emmerdale » tandis qu’un autre a tweeté: « Où le football sanglant emmerdale. »

Cependant, plusieurs fans ont souligné que tous les épisodes peuvent être visionnés à l’avance en ligne.

Les fans d’Emmerdale se sont branchés sur ITV ce soir dans l’espoir de voir les dernières nouvelles des Dales[/caption]

Emmerdale et Corrie sont tous deux sur le hub ITV pour éviter les perturbations par le football[/caption]





L’un d’eux a tweeté les fans qui se plaignaient: « Ce n’est pas si profond que vous pourriez simplement regarder Emmerdale et Corrie d’aujourd’hui maintenant sur le hub ITV. »

Le diffuseur a révélé en juin que les deux feuilletons ITV mettront en ligne les épisodes de leur semaine entière les lundis pendant le tournoi de football.

Ils ont suivi une initiative lancée par la BBC avec EastEnders après que les fans de savon aient été lésés lors des tournois précédents.

La société a révélé aujourd’hui que le déménagement serait prolongé jusqu’en août pour les Jeux olympiques de Tokyo.