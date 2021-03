Emmerdale, EastEnders et Hollyoaks snobés par les RTS Awards alors que les savons ne remportent pas une seule nomination

EMMERDALE, EastEnders et Hollyoaks ont été snobés par les Royal Television Society Program Awards car ils n’ont pas réussi à remporter une seule nomination.

Le présentateur de Telly Ore Oduba, 35 ans, a annoncé la nouvelle plus tôt dans la journée via une vidéo en direct sur leur site officiel.

La pandémie de coronavirus en cours a certainement mis une pression réelle sur l’industrie de la télé au cours de l’année écoulée.

Mais nos savons préférés ont réussi à produire certains de leurs meilleurs travaux à ce jour, malgré les circonstances difficiles et les nouvelles règles de distanciation sociale.

Bien que trois seulement aient été présélectionnés pour remporter les prestigieux prix de la catégorie Soap and Continuing Drama pour 2021.

Coronation Street, Casualty et Holby City ont tous une chance de rentrer chez eux avec un nouveau gong brillant plus tard ce mois-ci.

Pendant ce temps, Glenda Jackson (Elizabeth est absente), Michaela Coel (Je peux vous détruire) et Daisy Edgar-Jones (Normal People) ont été nominées pour la meilleure actrice féminine.

Et les goûts de Lennie James (Save Me Too), Paul Mescal (Normal People) et Shaun Parks (Small Axe) sont en lice pour le meilleur mâle.

BBC One, ITV et Sky Arts se disputent le titre de chaîne RTS de l’année.

Et cela semble bon pour le fournisseur de services publics étant donné qu’il a remporté 40 nominations au total.

Avec des programmes aussi étonnants diffusés au cours de l’année, il était difficile de choisir les trois nominations pour chaque catégorie.

Le président des prix Kenton Allen a expliqué: «Le niveau des candidatures a été exceptionnel et a démontré l’étendue du contenu de haute qualité qui a informé, diverti et fait passer le public à travers ce qui a été une période particulièrement difficile.

« Nous attendons avec impatience et espérons que tout le monde se joindra à nous sur [March 16] pour célébrer les nominés et les lauréats et une autre année exceptionnelle de télévision. «

La légende de la télévision Jonathan Ross annoncera les gagnants le mardi 16 mars à 18h30 via un livestream sur le site Web de RTS.

Regardez les récompenses du programme RTS ici.