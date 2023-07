Emmerdale diffuse une sortie explosive alors qu’un villageois rompt avec son partenaire et fait ses adieux

EMMERDALE a diffusé une sortie explosive ce soir alors qu’un villageois a rompu avec son partenaire et a fait ses adieux.

Le dernier épisode du feuilleton ITV a vu Jai et Laurel célébrer leur enterrement de vie de garçon et de jeune fille.

Emmerdale a diffusé une sortie explosive ce soir alors qu’un villageois a rompu avec son partenaire et a fait ses adieux[/caption] TVI

Max Fletcher a quitté son rôle de Marshall[/caption]

Cependant, lors de la fête de Jai dans The Woolpack, Arthur s’inquiétait pour son petit ami Marshall, qui semblait distrait et distant.

Plus tard, Jai a remarqué que Marshall regardait des collèges à des kilomètres du village, et l’adolescent a admis qu’il partait ce jour-là pour aller vivre avec sa tante.

Jai a conseillé à Marshall d’être honnête avec Arthur sur le fait qu’il ne voulait plus être dans une relation avec lui et qu’il partait.

Marshall a suivi son conseil, laissant Arthur dévasté, et quelques heures plus tard, il mettait ses dernières affaires dans la voiture de sa tante sous les yeux d’un Arthur en larmes.

Laurel et Jai sont venus dire au revoir, Marshall les remerciant de l’avoir accueilli après que son père l’ait expulsé plus tôt cette année une fois qu’il a appris qu’il était gay.

Il s’est ensuite approché d’Arthur et l’a serré dans ses bras en lui disant : « Tu vas vraiment me manquer. »

Marshall a ensuite été chassé du village et les téléspectateurs d’Emmerdale ont été dévastés pour Arthur et tristes que l’acteur Max Fletcher ait quitté le feuilleton.

L’un d’eux a écrit : « Pauvre Arthur.

Un autre a ajouté: « Aww Arthur manque déjà à Marshall. »

Un troisième a tweeté: « Qui d’autre savait que Marshall et Arthur finiraient ainsi. C’était trop, trop tôt et il a été complètement submergé par tout ça.

Bien qu’il ait fait une grande impression sur les téléspectateurs au cours des quelques mois qu’il a passés à Emmerdale, il semble que Marshall n’ait jamais été censé rester dans le village à long terme.

La productrice exécutive Jane Hudson a révélé lors d’une apparition sur Loose Women d’ITV1 : « Ça a été une si belle histoire et je suis si fière d’Alfie [Clarke], qui joue Arthur. Il l’a fait si brillamment.

« Ce n’est pas seulement une histoire de coming out gay. C’est une histoire d’amour et d’angoisse chez les adolescentes. Je pense que nous nous souvenons tous de la première fois que nous avons rompu et que nous nous sommes dit : « Oh, je ne retrouverai plus jamais l’amour ! » »

La rupture et le départ de Marshall ont laissé Arthur dévasté[/caption]

Emmerdale est diffusé sur ITV1 et est disponible sur ITVX.