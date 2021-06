Emmerdale choque alors que Kim Tate simule sa propre mort pour se venger de son fils Jamie pour l’avoir empoisonnée

EMMERDALE a enfin révélé l’empoisonneur de Kim Tate – et sa vengeance dévastatrice sur lui.

La superbitch intrigante – qui est interprétée par l’actrice Claire King dans le feuilleton ITV – a découvert que son fils Jamie était responsable et prend une revanche dévastatrice.

Kim prend une revanche dévastatrice sur son empoisonneur cette semaine

Les téléspectateurs savent que Kim a désespérément recherché l’identité de la personne qui l’a droguée après l’avoir convaincue qu’elle souffrait de la maladie d’Alzheimer.

Elle est restée vulnérable et terrifiée, craignant de suivre les traces de son père.

Et cette semaine, il est révélé que Kim sait depuis longtemps qui était responsable – son fils Jamie.

Jamie est exposé par les échecs de son propre plan

Dans une semaine explosive d’épisodes disponibles à regarder maintenant sur ITVHub, Kim prend une vengeance terrifiante sur son fils et le chasse une fois pour toutes.

Les fans verront comment Jamie essaie de piéger l’amant de Kim, Will Taylor, pour l’empoisonnement, mais tombe dans le propre piège de Kim.

Elle et Will font équipe pour lancer une double escroquerie contre Jamie afin d’exposer ses actions perfides.

Ils convainquent Jamie que son plan pour piéger Will a en fait vu Will tuer Kim – et le laisse dévasté par la mort de sa mère.

Cependant, pas du genre à rester morte longtemps, Kim se révèle bientôt vivante à son fils horrifié et le jette dehors – le coupant de ses millions dans le processus.

Cela pourrait être le début d’une guerre civile à la Tate alors que Jamie embrasse ses ténèbres et affronte sa mère.

