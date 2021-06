Emmerdale choque alors que Kim Tate convainc son fils Jamie qu’elle l’a empoisonné dans une horrible vengeance

Les fans d’EMMERDALE sont sous le choc pour Kim Tate alors qu’elle humilie son fils Jamie pour avoir tenté de la tuer avant de le chasser et de le renier.

La femme d’affaires – qui est jouée par l’actrice Claire King dans le feuilleton ITV – a simulé sa propre mort et est revenue ce soir pour se venger de son fils Jamie pour l’avoir empoisonnée.

5 Kim est revenue en simulant sa propre mort pour se venger de son fils Jamie Crédit : ITV

« Surprise », a déclaré Kim en apparaissant derrière Jamie.

« Je m’attendais à un peu plus d’accueil à la maison, après tout ce n’est pas tous les jours que ta mère revient d’entre les morts. »

Jamie était horrifié et a essayé de dissimuler ses mensonges – et cela s’est terminé par une dispute épique entre la super-fille intrigante et son fils.

Elle a tout révélé sur la façon dont Paddy avait laissé échapper le diazépam que Jamie avait pris au travail et à partir de là, elle a mis en place un plan.

5 Kim a révélé comment elle avait découvert que Jamie l’empoisonnait Crédit : ITV

Recrutant Will, elle a engagé des acteurs pour jouer de faux policiers et médecins pour créer l’illusion qu’elle avait été tuée.

— Je t’aurais pardonné si tu avais simplement admis la vérité, lui dit Kim.

«Vous avez fait de votre mieux, vous venez de vous heurter à un meilleur joueur et si cela vous fait vous sentir mieux, j’ai été impressionné.

« Vous aviez un plan, vous vous y êtes tenu mais malheureusement pour vous, vous ne l’avez pas vu jusqu’au bout. C’est parce que tu es faible, tu n’as pas le courage.

5 Jamie tente de dissimuler ses mensonges Crédit : ITV

« C’est là que vous et moi différons – je n’hésiterais pas parce que si quelqu’un m’a trahi, je le fais payer. »

Elle a ajouté: « Tu ne me connais vraiment pas du tout Jamie, je suis de la vieille école, je crois œil pour œil mais j’ai utilisé quelque chose de beaucoup plus efficace.

« Il est déjà trop tard pour toi. C’est déjà dans votre circulation sanguine.

5 Kim a affirmé avoir empoisonné Jamie Crédit : ITV

Kim a ensuite affirmé qu’elle avait déjà empoisonné Jamie, le convainquant qu’il allait mourir.

Alors qu’il paniquait, il a supplié qu’on le laisse sortir afin qu’il puisse voir sa fille Millie pour un dernier au revoir.

Mais elle a refusé et elle l’a simplement blessé davantage – avant de révéler la vérité qu’il n’y avait pas de poison.

5 Jamie a été expulsé

Au lieu de cela, elle l’a expulsé et l’a renié dans une démonstration de pouvoir, avant de fondre en larmes une fois qu’il est parti.

Un fan a écrit : « J’espère que Jamie apprendra sa leçon mais j’en doute. »

Un deuxième a déclaré: « Honte que Kim n’ait pas empoisonné Jamie, mais elle est toujours une reine rusée. Claire King, saluez-vous! »

Un autre a ajouté: « Kim a coincé Jamie! »