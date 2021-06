Emmerdale choc alors que la sortie de Luke Posner est révélée après que Max Parker a quitté le savon

EMMERDALE a révélé la sortie de Luke Posner après que l’acteur Max Parker ait quitté le feuilleton.

Le chef – qui est arrivé dans le village à l’été 2019 – a décidé de quitter le village ce soir après que Victoria Sugden a clairement indiqué qu’il n’était plus jamais le bienvenu près d’elle.

4 Luke d’Emmerdale a décidé de quitter le village ce soir

La semaine dernière, il a été révélé que Luke était secrètement gay et qu’il cachait un secret sur la mort de son frère Lee.

Et ce soir, Wendy l’a dit à Victoria, la laissant choquée.

« Lee est mort d’une hémorragie cérébrale et Luke aurait pu en être la cause », a interrogé Victoria.

« Et il savait tout cela avant que Luke ne soit jugé ? »

4 Victoria a clairement fait savoir qu’il n’était plus le bienvenu près d’elle Crédit : ITV

Mais Wendy lui a dit : « Non, ce n’était pas comme ça. Luke vient juste de me parler du combat.

« Il n’avait pas fait le rapprochement avant, c’est moi qui ai rejoint les points. Tu dois savoir que j’en ai parlé à Ethan et il pense que ça ne changera rien. Mais vous méritez toujours de connaître la vérité.

À ce moment, Luke est entré et Victoria a lâché prise.

Elle tonna : « Comment as-tu pu ? Nous n’avons plus dit de secrets et tu m’as encore menti.

4 Il a été précédemment révélé comment l’acteur Max Parker avait quitté le feuilleton. Crédit : Rex

« Vous ne pouviez même pas dire la vérité à propos de Steven parce que ce n’était pas une aventure d’un soir, c’était une vraie relation. Et savez-vous – peut-être que j’aurais pu comprendre ça finalement, mais ça – mentir à propos de mon frère et me traiter comme une tasse…

« Je ne peux pas être avec quelqu’un en qui je n’ai pas confiance et je ne veux pas non plus de toi avec Harry.

« Ce n’est pas de l’amour. Tout ce que nous avons eu est un mensonge et il n’y a pas de retour de cela. C’est fini Luke et je ne veux plus jamais te revoir.

Retournant chez sa mère, Luke s’en prend à Wendy pour avoir détruit sa relation.

4 Luke pourrait être responsable de la mort de son frère Crédit : ITV

« Elle allait toujours réagir comme ça – pourquoi pensez-vous que je ne lui ai pas dit? » il a fait rage.

« Maintenant, vous avez tout gâché. Je suis votre fils. Je ne suis venu ici que pour toi.

« Quand tout le monde détestait tes tripes, j’aurais fait n’importe quoi pour te protéger et tout ce que tu peux faire c’est me trahir, encore et encore.

« Le mal est fait maintenant parce qu’elle ne veut pas de moi dans sa vie. C’est fini et si je ne peux pas être avec elle, alors pourquoi suis-je ici.

« Tu peux aller chercher mes affaires chez Victoria et je suis en route. Je pars demain. »

Les fans sont dévastés à la sortie de Luke.

L’un d’eux a écrit : « Cela pourrait être la fin pour Victoria et Luke :(«

Un deuxième a déclaré: « J’ai vu que Luke n’était pas honnête à propos du passé et les choses ont dégénéré à partir de là. Karma est venu le chercher pour ne pas savoir qui il était vraiment. »

Un autre a ajouté: « On dira que Luke s’en va, mais il avait tissé trop de mensonges. »