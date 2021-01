Les fans d’EMMERDALE ont le cœur brisé pour Mandy Dingle après avoir largué son fiancé Paul Ashdale.

L’esthéticienne – qui est interprétée par l’actrice Lisa Riley dans le feuilleton ITV – était sur le nuage neuf après s’être fiancée à Paul la nuit dernière.

Mais après avoir brutalement battu leur fils Vinny, Paul était plein de dégoût de soi et a décidé d’avouer à nouveau jouer pour essayer de le changer.

Cependant, Many a été dévasté et furieux contre Paul – qui n’a pas avoué avoir abusé physiquement de son fils Vinny.

Elle l’a immédiatement mis à la porte, mais elle a été dévastée quand elle a réalisé que son fils Vinny savait que Paul avait joué et ne lui avait pas dit.

Lorsque Vinny est retourné au salon, Mandy lui a présenté ses excuses.

Elle a dit: «Désolé je t’ai crié dessus. Je me suis réveillé ce matin en me sentant comme la femme la plus chanceuse du monde avec toi et ton père de ma vie.

«Je me suis dit: ‘Vous pouvez jouer à cette stupide loterie parce que j’ai tout ce que je pourrais désirer’.»

Elle a ajouté: «Il est faible, c’est un lâche. Il est juste perdu dans sa dépendance. Ce n’est qu’une coquille.

«Toutes les choses dont nous nous souvenons de lui, que nous aimions, elles sont parties.

«Nous ne le récupérons jamais Vinny. C’est juste toi et moi maintenant chérie.

Les téléspectateurs étaient navrés que Mandy soit à nouveau seule.

Paul d’Emmerdale bat brutalement son fils Vinny pour l’empêcher d’exposer sa dépendance au jeu

L’un d’eux a écrit: « Je suis tellement content que Paul ait dit clairement à Mandy. Elle et Vinny méritent mieux et Paul a besoin d’une aide professionnelle. »

Un second a dit: « Pauvre Mandy. »

Un autre a ajouté: « Quelle différence fait 24 heures. Nous sommes passés de Grease Lightning aux Mis. »