Emmerdale aura un épisode explosif de Noël en flashback alors que le patron révèle les principaux spoilers

EMMERDALE diffusera un épisode de flashback explosif à Noël, a révélé la patronne Jane Hudson.

Le producteur exécutif a tout révélé sur ce que les fans peuvent attendre du feuilleton ITV en cette saison festive.

Les fans ont récemment été confus lorsqu’il a été annoncé que l’acteur William Ash rejoignait le feuilleton en tant que frère secret perdu depuis longtemps de Cain et Chas Dingle.

Et maintenant, Jane a révélé que tout sera expliqué dans le dramatique épisode de flashback du Boxing Day.

Elle a déclaré au Sun: « Cain recevra la visite de son frère le jour de Noël, Caleb, joué par Will Ash.

«Je pense que les téléspectateurs vont absolument tomber amoureux de lui.

“Quand Caleb rendra visite à Cain en prison, nous découvrirons que Cain savait que Caleb existait et qu’il le connaissait depuis 30 ans et le lendemain de Noël, nous rembobinerons jusqu’en 1992 et nous découvrirons comment Cain et Caleb se sont rencontrés pour la première fois, pourquoi Cain l’a ensuite rejeté de son la vie et ce qui se passait avec Chas à ce moment-là.

Elle a ajouté: “Nous avons trois acteurs fantastiques jouant nos jeunes Cain, Caleb et Chas. Adrian l’acteur qui joue Cain, il a en fait étudié beaucoup de séquences de Jeff et ses positions et ses poses et comment il parle, et c’est incroyable quand vous regardez.

“Il y a une pose en particulier quand il s’appuie contre un mur et c’est comme” c’est Jeff “, c’est tellement bizarre. Mais c’est un brillant épisode de rembobinage qui expliquera beaucoup de choses sur leur histoire familiale.

Et elle a confirmé que Caleb resterait à long terme.

“Même si Cain veut que Caleb disparaisse pendant encore 30 ans, Caleb ne l’aura pas”, a ajouté Jane.

«Il veut rencontrer sa sœur Chas, il veut rencontrer le reste de sa famille élargie et pourrait-il être la réponse à toutes les prières de Dingle concernant l’enfermement de Cain? Il faudra attendre pour le découvrir.

Jane a également insisté sur le fait que Noël serait une affaire beaucoup plus heureuse que le village ne l’a été récemment, mais pas pour tout le monde.

Le producteur a déclaré: «Je pense que c’était vraiment important pour nous après notre grand mois d’octobre où quatre personnes sont mortes que nous ayons certains de nos épisodes de Noël, car nous nous sentons bien avec une importance de la convivialité, de la famille et des amis et nous vérifions les uns les autres et s’assurer que tout va bien.

“Tout ne va pas être comme ça, nous avons Paddy et Chas qui sont absolument dans leur pire endroit et l’affaire a été découverte et ils sont obligés de passer le jour de Noël ensemble. Et ça ne va pas bien. »