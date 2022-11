Emmerdale accusé d’avoir copié le scénario emblématique d’EastEnders alors que les fans frappent à la torsion

Les fans de SOAP sont furieux après avoir remarqué des similitudes avec l’histoire de Kerry et Chloé d’Emmerdale et un autre duo emblématique sur un savon rival.

Kerry Wyatt et Chloe Harris d’Emmerdale sont devenus le centre d’une histoire majeure après la révélation d’un secret de famille explosif.

Kerry a supplié Chloé de rester au village

Kerry a lancé une bombe sur Chloé

Non seulement son petit ami Al Chapman a une liaison derrière son dos, mais elle a également avoué qu’elle était la vraie mère de Chloé dans une tournure explosive.

L’épisode de vendredi a vu Kerry demander à Chloé de rester au village en disant : “Tu ne peux pas y aller !”

A quoi Chloé a répondu : « Pourquoi ? Que se passe-t-il, pourquoi es-tu si bizarre ?

Kerry a dit: “S’il vous plaît, ne me détestez pas”, alors que Chloé a demandé: “Pourquoi est-ce que je te détesterais?”

Kerry a annoncé : « J’aurais dû dire quelque chose plus tôt… Je suis ta mère.

Cependant, les fans ont remarqué que la scène intense reflète la tristement célèbre révélation de Kat et Zoe dans EastEnders.

Dans la scène dramatique, Zoe a crié : “Tu n’es pas ma mère” et Kat a répondu : “Oui, je le suis.”

Un téléspectateur a souligné: «Ce scénario présente quelques similitudes avec l’un d’un autre feuilleton où ils révèlent qu’ils sont leur vraie mère.

“Je me demande s’ils allaient toujours faire ce scénario ou s’ils avaient décidé cela quelques semaines avant qu’il ne soit révélé.”

Mais certains téléspectateurs ne sont pas d’accord et soutiennent: “Non, car Kerry et Chloé n’ont pas été élevées comme des sœurs et je présume (car nous n’avons pas encore entendu toute l’histoire) que les circonstances de la conception de Chloé n’étaient pas un inceste et des abus familiaux.”

Un autre a ajouté: “Non pas du tout, Kat a été violée et Zoe a été élevée comme sa sœur.”

Certains fans du feuilleton ITV pensent que Kerry a peut-être inventé l'histoire d'être sa vraie mère pour la garder dans le village.





L’un d’eux a déclaré: “Chloé était sur le point de partir. Alors, Kerry vient de le dire pour l’empêcher de partir… »

Un autre a convenu : “Je pense que c’est pour essayer de la faire rester…”

Dans les scènes à venir la semaine prochaine, Kerry et Chloé sont choquées d’entendre un coup de feu retentir, que vont-elles trouver ?

Emmerdale est diffusé en semaine à 19h sur ITV.

Kat d'EastEnders dit à Zoe qu'elle est sa mère dans des scènes dramatiques