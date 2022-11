Emmerdale accueille un visage très familier alors que le frère perdu depuis longtemps de Cain Dingle fait une arrivée surprise

EMMERDALE est sur le point d’accueillir un visage très familier alors que le frère perdu depuis longtemps de Cain Dingle fait une arrivée explosive dans le village.

Dans les scènes à venir, le feuilleton à succès ITV accueillera l’acteur Will Ash – le plus célèbre pour avoir joué Christopher Mead dans Waterloo Road – en tant que nouveau venu Caleb Miligan.

Caleb, qui est décrit comme un homme d’affaires “bien connecté” et “réussi”, se présentera à l’improviste dans le village ce Noël.

Cependant, c’est loin d’être une heureuse réunion festive pour les frères perdus depuis longtemps car Caleb a beaucoup de questions difficiles auxquelles il veut que Cain réponde.

Et ce n’est pas tout, car l’arrivée de Caleb aggravera encore les choses entre les frères et sœurs en guerre Cain et Chas, qui ont récemment perdu leur mère Faith Dingle, car il est révélé que Cain a gardé secrète l’existence de leur frère depuis qu’ils étaient adolescents.

La productrice d’Emmerdale, Laura Shaw, déclare : « Nous sommes absolument ravis d’accueillir Will Ash au Village. C’est fantastique d’avoir un acteur d’un tel calibre et immensément talentueux dans notre merveilleuse équipe.

“Arrivant à l’écran le jour de Noël, Caleb doit sans aucun doute être le cadeau de Noël le plus inattendu et le plus choquant que Cain et Chas aient jamais reçu !

“Calme et en contrôle, riche et prospère, à première vue, Caleb est tout ce que son frère n’est pas, mais le couple découvrira-t-il qu’ils ont plus en commun qu’ils ne le pensaient ?

« Quels secrets du passé reviendront les hanter et comment le reste de la famille réagira-t-il lorsque Caleb se promènera en ville ? Son arrivée promet certainement de faire bouger les choses pour les Dingles et de faire démarrer 2023 en fanfare !

Alors que l’acteur de Caleb Will a ajouté: «Je suis ravi de rejoindre un spectacle aussi emblématique. Emmerdale regorge d’acteurs fantastiques et j’ai vraiment hâte de travailler à leurs côtés. Caleb est un personnage incroyablement complexe et j’ai hâte de m’y retrouver.





Will est surtout connu pour avoir joué Christopher Mead dans Waterloo Road de 2009 à 2011. Ses autres rôles incluent Stephen Snow dans Where the Heart Is et Boleslaw « BB » Borowski dans The Tunnel.

Ces derniers mois ont été explosifs pour la famille Dingle car Cain est actuellement en prison après avoir plaidé coupable du meurtre d’Al Chapman malgré le fait que son fils de 10 ans, Kyle, soit en fait responsable de la mort d’Al.

Avant la mort d’Al, Cain l’avait confronté avec une arme à feu après avoir découvert qu’il avait eu une liaison avec sa sœur Chas, qui est mariée à Paddy Kirk, mais dans une énorme tournure, il a été révélé plus tard que Kyle était en fait responsable du meurtre. .

Le père protecteur Cain a pris le rap pour son jeune fils tandis que Kyle et sa mère Amy Wyatt ont fui le village, avec la femme de Cain Moira Dingle et son autre fils Isaac, laissant le mauvais garçon du village tout seul en prison.

Emmerdale continue en semaine à 19h30 sur ITV.