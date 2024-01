Emmer demande une enquête éthique sur Omar

Le whip de la majorité parlementaire, Tom Emmer (R-Minn.), demande une enquête du comité d’éthique de la Chambre sur le représentant Ilhan Omar (D-Minn.) suite à une traduction contestée des remarques d’Omar sur la Somalie ce week-end.

Emmer a accusé Omar de « tenir des propos choquants exprimant son allégeance aux intérêts de la Somalie ». dans une lettre au président du comité d’éthique, le représentant Michael Guest (R-Miss.) et la représentante membre de classement Susan Wild (D-Pa.). Il a également appelé à la démission d’Omar, le premier Américain somalien à siéger au Congrès, à la suite de ces remarques.

« Les commentaires épouvantables d’Ilhan Omar, axés sur la Somalie, sont une gifle pour les habitants du Minnesota pour lesquels elle a été élue et une violation directe de son serment d’office. Elle devrait démissionner en disgrâce. Emmer a écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Les propos en question ont été partagés par l’ambassadrice Rhoda J. Elmi, vice-ministre des Affaires étrangères du Somaliland, dont la traduction des propos a maintenant été contestée par Omar et d’autres. Omar a déclaré que la traduction d’Elmi, citée par Emmer comme motif de l’enquête, était inexacte.

«C’est non seulement biaisé, mais complètement faux, mais je n’attendrais pas plus de la part de ces propagandistes. Je prie pour eux et pour leur santé mentale. Aucun État-nation ne peut survivre si ses États commencent à s’impliquer dans des négociations de baux fonciers avec d’autres pays sans le consentement du gouvernement fédéral. » Omar a écrit sur X.

« Les Somaliens de Somalie et de la diaspora sont unis dans cet effort et je leur suis solidaire. Aucun harcèlement ni mensonge ne changera jamais cela », a-t-elle déclaré.

Selon la traduction publiée par Elmi et citée par Emmer, Omar a déclaré lors d’un discours à Minneapolis que le gouvernement américain « ne fera que ce que les Somaliens aux États-Unis leur diront de faire ».

« Ils feront ce que nous voulons et rien d’autre. Ils doivent suivre nos ordres et c’est ainsi que nous sauvegarderons les intérêts de la Somalie », indique la traduction rapportée des propos d’Omar.

« Dors confortablement, sachant que je suis ici pour protéger les intérêts de la Somalie depuis l’intérieur du système américain », a ajouté plus tard la traduction rapportée.

Emmer a soutenu qu’une enquête était justifiée sur la base de cette traduction.

« J’accorde la plus haute estime aux protections de la parole prévues par le premier amendement ; cependant, ses remarques suggèrent un mépris de son serment d’office d’une manière qui est indigne d’un élu américain, donnent une mauvaise image de la Chambre des représentants des États-Unis et constituent une gifle pour les Minnesotans qu’elle représente », a écrit Emmer dans la lettre.

The Hill a contacté les bureaux d’Omar et d’Emmer pour obtenir leurs commentaires.