Emmenez votre divertissement n’importe où avec l’un de ces projecteurs Nebula à prix réduit

Avec un projecteur Nebula, vous pouvez emporter votre divertissement partout où vous allez. Ce système de divertissement ultraportable peut faire passer vos soirées de groupe à un niveau supérieur, que vous soyez sur votre canapé, dans le jardin ou ailleurs. Et bien que ces projecteurs de haute qualité aient tendance à être chers, c’est le moment idéal pour vous de profiter de votre propre expérience cinématographique portable, avec des remises allant jusqu’à 510 $ sur chez Amazon. Ces offres ne sont disponibles que pour une durée limitée.

En entrant au dans cette vente, la capsule Anker Nebula est actuellement de 220 $, soit une remise de 80 $. À un peu plus d’une livre, il est assez petit pour tenir dans une poche ou un sac, avec un design de la taille d’une canette de soda. Mais il peut toujours produire une image considérable de 100 pouces de 100 lumens ANSI. Ce n’est pas l’image la plus lumineuse, vous devrez donc vous assurer que vous êtes dans un environnement peu éclairé. Il a une conception cylindrique avec un son à 360 degrés et dispose également d’un port HDMI et d’un port USB pour les appareils de streaming, ainsi que de la technologie Airplay, Miracast et Bluetooth. Vous obtiendrez également jusqu’à 4 heures d’autonomie sur une seule charge, ce qui est amplement suffisant pour projeter un film, mais vous ne pourrez regarder que quelques épisodes à la fois pour certaines séries, alors planifiez en conséquence .

L’Anker Nebula Mars II Pro est une avancée par rapport à la capsule, projetant plus en détail à une résolution de 720p à 500 lumens ANSI. Il vous permet également d’ajuster l’écran jusqu’à 100 pouces. Et les deux haut-parleurs de 10 watts offrent un son assez puissant. Notre choix pour meilleur projecteur portable cette année, ce projet est également équipé d’une distorsion trapézoïdale horizontale et verticale et d’une mise au point automatique, vous permettant de régler l’image parfaite sous presque tous les angles. Et à 180 $ de réduction en ce moment, vous ne paierez que 370 $, ce qui vous apportera à un prix plus abordable. Vous obtiendrez environ 3,5 heures d’autonomie par charge et dispose de capacités de streaming intégrées ainsi que de ports HDMI et USB. La conception comprend également une poignée et un couvercle d’objectif pour la portabilité et la protection.

Maintenant, si vous cherchez vraiment à faire des folies, Amazon offre également une énorme remise sur le . Normalement à 1 700 $, Amazon a réduit ce prix de 510 $, ce qui signifie que vous ne paierez que 1 190 $. Mais ce que vous obtenez pour ce prix est assez impressionnant. Non seulement vous pouvez projeter jusqu’à une taille d’écran de 150 pouces, mais cet appareil projette en résolution 1080p à 2 400 lumens ISO, ce qui signifie qu’il est suffisamment lumineux pour regarder à tout moment de la journée, vous offrant plus de polyvalence que les autres dans ce vendre. Il est également doté de Dolby Audio et de deux haut-parleurs pleine gamme de 10 watts et de deux tweeters de 5 watts, ainsi que de la technologie intelligente d’adaptation à l’environnement qui analysera votre pièce et adaptera automatiquement l’écran à votre espace, en évitant tout meuble ou décoration. Il dispose également d’une mise au point automatique et d’une correction trapézoïdale. Et la meilleure partie ? Il est livré avec un cordon d’alimentation, vous n’avez donc pas à vous soucier de manquer de batterie – assurez-vous simplement d’avoir une sorte de source d’alimentation disponible.