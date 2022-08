Emménager avec maman : le redécoupage crée des bouleversements pour les législateurs de New York

La saga du redécoupage a forcé les titulaires à faire campagne en territoire inconnu et à faire face à des challengers inattendus, injectant un élément d’imprévisibilité et déclenchant des luttes primaires définies par l’idéologie, l’ethnicité et les luttes de pouvoir politique locales, ainsi que par des problèmes de sécurité publique et d’abordabilité.

Les conditions de résidence sont assouplies les années de redécoupage, ce qui signifie que les candidats ne doivent vivre que dans le comté dans lequel ils se présentent, pas dans le district. Ils doivent cependant déménager dans le district s’ils gagnent.

Dans le Bronx, le sénateur d’État Gustavo Rivera a dû faire un choix : rester dans l’appartement à loyer stabilisé dans lequel il vit depuis plus de deux décennies et affronter le sénateur d’État Robert Jackson, ou trouver un autre quartier où se présenter. Il a choisi ce dernier et affronter le candidat préféré de la machine du parti du Bronx.

“Je ne suis pas impatient de me lancer sur le marché de la location, mais je penserai à cette douleur après le 23 août”, a déclaré M. Rivera, un démocrate, faisant référence à la date principale des courses contestées au Sénat et au Congrès de l’État. “Je ne suis pas content.”