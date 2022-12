Emménager avec Malaika : les mèmes inondent Internet après le premier épisode de la première émission OTT de Malaika Arora

Le premier épisode de la première émission OTT de Malaika Arora, Moving In With Malaika, est sorti aujourd’hui. Le spectacle est essentiellement un aperçu de sa vie privée. La dame a expliqué comment les gens la connaissaient grâce aux réseaux sociaux. Cette émission est un regard plus profond sur sa vie quotidienne. Dans le premier épisode, elle a discuté de la pêche à la traîne et de la façon dont elle est une cible constante de haine. Malaika Arora a parlé de l’accident qu’elle a subi il y a quelques mois. Mais il n’y a pas de grandes révélations dans l’émission. Malaika Arora a expliqué comment Arbaaz Khan la soutenait tout au long de son travail. Mais les médias sociaux sont occupés à créer des mèmes. Jetez un œil à certains d’entre eux…

Un tel spectacle fabriqué #EmménagerAvecMalaika Tout ce qui concerne ceux qui sont riches d’une manière mal desservie est faux ? ?? (@vanithaj) 5 décembre 2022

Qui diable est tendance #EmménagerAvecMalaika? Une agence de relations publiques payée, je suppose ! Le genre de coterie montré dans l’émission a pris une forme laide de népotisme + gangisme + favoritisme dans #Bullywood. Ne perdez pas votre temps à regarder quoi que ce soit. Le temps c’est de l’argent les amis ! pic.twitter.com/7NyibxePrF Anshul Singh (@anshulksingh) 5 décembre 2022

Filles remettant la boîte de maquillage #EmménagerAvecMalaika pic.twitter.com/Kp5AQy7TM6 D Jay (@djaywalebabu) 5 décembre 2022

Nibbi se motive après sa première rupture. #EmménagerAvecMalaika pic.twitter.com/Qebwn9hdI0 Lune ? (@iammoon__0) 5 décembre 2022

Après la rupture* Mon ami à moi :#EmménagerAvecMalaika pic.twitter.com/4xR6EWqrAz Déesse ? (@Goddesss__Aadya) 5 décembre 2022

Eh bien, il semble que le premier épisode n’ait pas beaucoup impressionné les gens. Il y a quelques jours, il y avait des rumeurs selon lesquelles Arjun Kapoor et Malaika Arora attendaient un bébé. Le couple s’est rendu sur les réseaux sociaux pour rejeter la nouvelle. Ils n’ont pas mâché leurs mots alors qu’ils dissipaient le portail pour avoir fait une blague sur leur vie personnelle. Sur le plan personnel, elle est heureuse avec Arjun Kapoor depuis longtemps maintenant. Son fils Arhaan Khan a fait une apparition dans la série.