Emménager avec Malaika : Le mannequin OG veut épouser Arjun Kapoor et avoir plus d’enfants à l’avenir ? Malaika Arora renverse des haricots

Malaïka Arora sont les divas les plus chaudes et les plus en forme de B-town. Bien qu’elle n’ait pas été actrice à plein temps, elle a fait partie intégrante de Bollywood. Elle est apparue dans de nombreuses chansons comme Chaiyaa Chaiyaa, Munni Badnam Hui, Anarkali Disco Chali et bien d’autres. Malaika Arora a été un grand nom dans l’industrie de la mode et est considérée comme le mannequin OG. Actuellement, elle fait la une des journaux à cause de son lien avec Arjun Kapoor. Alors, le mariage est-il sur les cartes pour eux? Dans Emménager avec Malaikaelle a renversé des haricots.

Malaika Arora parle de ses projets futurs

Farah Khan est apparue dans le premier épisode de l’émission de Malaika Arora qui a été créée hier sur Disney + Hotstar. Du divorce avec Arbaaz Khan, à la traîne, Arjun Kapoor. et plus – Malaika Arora était sa meilleure candide. Farah l’a interrogée sur ses projets futurs de se marier et d’avoir plus d’enfants à l’avenir. À cela, le mannequin OG a déclaré qu’elle ne le savait pas encore. Elle a dit: “Ce sont des choses dont, bien sûr, vous discutez avec votre partenaire. Bien sûr, vous discutez de ces choses.”

De plus, elle a parlé d’Arjun Kapoor et a mentionné qu’elle ne se souciait pas de ce que le monde en disait. Elle a mentionné qu’elle n’était pas en insécurité, mais plutôt qu’elle était dans un endroit heureux. Elle a dit: “Peu importe les choix ou les décisions que j’ai faits, j’ai fait purement et à la fin de la journée, cet homme dans ma vie me rend heureuse.”

Découvrez la vidéo de Malaika Arora ci-dessous :

Malaika Arora sur le divorce avec Arbaaz Khan

Parlant de divorce avec Arbaaz Khan, Malaika Arora s’est ouverte et a déclaré qu’ils étaient devenus des personnes «irritables» et avaient commencé à se séparer. Elle a dit que tout allait bien jusqu’à Dabangg, mais la relation a touché le fond après cela. Cependant, elle a fait l’éloge d’Arbaaz Khan et a déclaré qu’il est quelqu’un qui se tiendra à vos côtés quoi qu’il arrive. Elle a également dit que c’était elle qui l’avait proposé.