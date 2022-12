Emménager avec Malaika : Kareena Kapoor Khan a CE conseil spécial pour la meilleure amie Malaika Arora ; dit, ‘Malla laisse ta garde…’

Malaïka Arora est un visage bien connu dans l’industrie. Elle est surtout connue pour ses numéros de danse comme Chaiyaa Chaiyaa, Anarkali Disco Chali et plus encore. Elle a été juge dans plusieurs émissions, dont India’s Got Talent. Maintenant, elle propose une émission intitulée Emménager avec Malaika. Il sera diffusé sur Disney+Hotstar. Il y a beaucoup d’excitation et d’anticipation autour de la même chose. Eh bien, sa meilleure amie Kareena Kapoor Khan a un conseil spécial pour elle. Bebo, qui a animé son propre talk-show, a déclaré que Malla devait baisser sa garde.

Entertainment News : Les conseils de Kareena Kapoor Khan à Malaika

Dans une récente interview, Kareena Kapoor Khan a déclaré que Malaika Arora est une personne très réservée, elle doit donc baisser sa garde et s’amuser. Bebo a dit qu’elle devait s’ouvrir un peu et faire savoir à tout le monde qui elle était. Elle a ajouté: “En tant qu’amie, je pense qu’elle est solide comme le roc, super sexy et le top model original.” Ajoutant encore: “Malla baisse ta garde et vas-y. Soyez absolument plein de courage parce que, No Guts, No Glory .”

Dans la dernière promo du show, on peut voir Kareena Kapoor Khan et Farah Khan avec Malaika Arora. La diva s’effondre également devant Farah Khan lors d’une conversation franche.

Découvrez la promotion Moving In With Malaika ci-dessous:

Récemment, Malaika a fait la une des journaux alors que des rumeurs se répandaient selon lesquelles elle attendait un bébé avec Arjun Kapoor. L’acteur de 2 States s’est ensuite rendu sur les réseaux sociaux pour nier tous les reportages. Malaika Arora a republié la même chose sur ses comptes de médias sociaux.

Nous sommes tous ravis d’emménager avec Malaika. Cela donne en quelque sorte un aperçu de la vie étoilée de la diva. Restez à l’écoute!