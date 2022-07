Emme Muniz et Seraphina Affleck profitent de Paris lors d’un voyage en famille – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : KCS Presse/MEGA

Moment de complicité entre demi-frère ! de Ben Affleck la fille Séraphine, 13, semblait tenir la main de celui de Jennifer Lopez enfant Emme, 14, lors d’une promenade à Paris le vendredi 22 juillet. Seraphina et Emme semblent bien s’entendre en tant que nouveaux demi-frères et sœurs, alors qu’ils marchaient derrière le couple de jeunes mariés lors de la sortie en famille dans la Ville Lumière.

Alors que Ben, 49 ans, enroulait son bras autour de J.Lo, 52 ans, les enfants marchaient ensemble apparemment main dans la main derrière eux. Seraphina arborait un look preppy avec un pull à col et un pantalon bleu, tandis qu’Emme portait un t-shirt sous un cardigan et une paire de jeans. Emme et Seraphina semblaient également avoir des écouteurs alors qu’elles se promenaient.

Jennifer a été stupéfaite dans une robe blanche avec des imprimés floraux partout, tandis que Ben portait une chemise bleue et un pantalon foncé pour la promenade. Le mari et la femme semblaient apprécier leur lune de miel alors qu’ils marchaient avec les enfants derrière eux.

Ben et Jennifer se sont mariés le 16 juillet lors d’une cérémonie impromptue à Las Vegas, et le couple passe du temps à Paris depuis leur mariage. Ils ont été aperçus en train de dîner avec Emme et Seraphina, ainsi que la fille aînée de Ben Violet, 16, jeudi.

Comme Bennifer a dit leur «je fais», J.Lo a donné aux fans quelques regards sur leur cérémonie de mariage dans leur Sur le J.Lo bulletin. Outre des photos d’elle et de Ben, elle a également partagé un aperçu d’Emme assise sur le siège avant d’une voiture classique à l’extérieur de la chapelle de mariage de Las Vegas. Ils semblaient si heureux que leur mère épouse l’amour de sa vie, et ils ont fait un signe de la main “Je t’aime” sur la photo. Quelqu’un d’autre était également assis sur le siège avant de la voiture, mais son dos était tourné et il n’était pas clair qui d’autre était présent.