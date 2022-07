Emme Muniz célèbre le mariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Emme Muniz regardé par-dessus la lune à maman Jennifer Lopez et nouveau beau-père Ben Affleckc’est le mariage ! Le non-binaire de 14 ans, qui passe par les pronoms ils/eux, a posé en Elvis PresleyLa Cadillac rose vintage de sur le Strip de Las Vegas, levant les mains dans une “position rock”, dans le cliché publié via Jen’s Sur le JLo newsletter du dimanche 17 juillet. Ils semblaient porter un haut ou un blazer noir, ainsi qu’un blazer perlé. Marc AnthonyLa fille de s’est assise sur le siège du conducteur juste derrière le volant, tandis que quelqu’un d’autre – très probablement leur frère jumeau Maxégalement 14 ans — était à côté d’eux.

Emme et Sera ? 🥲 pic.twitter.com/uCDJpeJKTO — Elle 💍 (@benniferstan) 17 juillet 2022

Les noces inattendues ont eu lieu le 16 juillet à l’emblématique A Little White Wedding Chapel, où Jennifer et Ben ont obtenu une licence de mariage légal. Selon le dossier, Jennifer, 52 ans, a changé son nom de famille de Lopez à Affleck – révélant également dans la newsletter que son nouveau nom légal est Jennifer Lynn Affleck. Le mariage discret a eu lieu trois mois seulement après que Ben, 49 ans, a proposé pour la deuxième fois en avril 2022 avec un diamant vert massif et rare d’une valeur de 5 millions de dollars – et seulement 15 mois après s’être réuni de manière romantique.

“Nous sommes à peine arrivés à la petite chapelle de mariage blanche à minuit”, a écrit Jennifer dans une lettre émouvante aux fans, notant qu’ils ont à peine grincé lors de leur cérémonie avant la fermeture. “Ils sont gracieusement restés ouverts tard quelques minutes, prenons des photos dans une Cadillac décapotable rose, évidemment utilisée autrefois par le roi lui-même (mais si nous voulions qu’Elvis lui-même se montre, cela coûtait un supplément et il était au lit)”, a-t-elle plaisanté. , faisant référence à la voiture dans laquelle Emme a posé.

“Nous l’avons fait. L’amour est beau. L’amour est gentil. Et il s’avère que l’amour est patient. Vingt ans de patience », a-t-elle poursuivi, faisant référence à la romance passée de Bennifer de 2002 à 2004. « Exactement ce que nous voulions. La nuit dernière, nous nous sommes envolés pour Vegas, avons fait la queue pour une licence avec quatre autres couples, faisant tous le même voyage vers la capitale mondiale du mariage… pour que le monde nous reconnaisse comme partenaires et déclare notre amour au monde à travers l’ancien et symbole presque universel du mariage », a-t-elle déclaré.

Ben et J.Lo se sont rencontrés pendant le tournage Gigli en 2001, et a commencé une romance éclair peu de temps après. Le duo s’est initialement fiancé de novembre 2002 à janvier 2004, date à laquelle ils se sont séparés publiquement après avoir annulé leur mariage de 2003 à la fête du Travail. Tous deux ont ensuite épousé d’autres personnes : Ben à Jennifer Garnier en 2005, et Jennifer à Marc Anthony en juin 2004. Après la rupture de Jennifer avec le fiancé Alex Rodriguez en mars 2021, Ben et J.Lo ont réuni leur romance légendaire avec un voyage romantique au Montana. Félicitations au couple pour leurs noces !