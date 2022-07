Emme et Max Muniz passent du bon temps avec maman Jennifer Lopez à Paris – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Meilleure image / BACKGRID

Jennifer Lopez profite de sa lune de miel avec Ben Affleck à Paris, mais elle a aussi beaucoup de temps à passer avec ses jumeaux Max et Emme, tous les deux 14, pendant le voyage. J.Lo, 53 ans, a été vue marchant derrière les enfants alors qu’elle profitait d’une belle journée à Paris le mercredi 27 juillet. Les enfants étaient devant elle alors qu’elle agitait la main, lors de la promenade de l’après-midi.

Jennifer portait un haut blanc à manches longues et un jean, alors qu’elle accessoirisait avec un grand ensemble de lunettes de soleil pour la promenade lumineuse dans la Ville Lumière. Emme marchait avec leurs écouteurs et portait ce qui semblait être un livre dans l’autre main. Ils portaient un haut et un short verts assortis pour la promenade. Pendant ce temps, Max a porté un look tout blanc avec une paire de shorts et un polo, alors qu’il vérifiait son téléphone.

Alors que Ben et Jennifer profitent de leur lune de miel, le couple a également passé beaucoup de temps à créer des liens familiaux, avec leurs enfants pendant le voyage. Ils ont fait du tourisme, visitant des lieux historiques comme le Louvre pendant leur voyage. Ils ont également eu beaucoup de repos et de détente, profitant de promenades en bateau et de repas ensemble. Les nouveaux demi-frères et sœurs semblent profiter de leur famille élargie.

Les vacances en famille sont survenues après que Ben et J.Lo se soient mariés lors d’une cérémonie de mariage surprise à Las Vegas. Alors que la famille recomposée passe du temps ensemble, l’ex-femme de Ben et la mère de ses enfants Jennifer Garnier est très heureux pour la paire. Une source proche du Alias l’actrice a dit HollywoodLa Vie exclusivement qu’elle est très heureuse pour son ex et heureuse de voir comment la nouvelle femme de Ben est avec leurs enfants. “Jen a officiellement accueilli J.Lo dans leur famille après leur mariage”, ont-ils déclaré. “Jen respecte J.Lo en tant que femme et en tant que mère. Elle apprécie la façon dont J.Lo s’occupe de ses enfants de la même manière qu’elle s’occupe des siens.