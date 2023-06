Emmanuel Petit révèle pourquoi sa femme l’a fait quitter Arsenal en 2000 – ce qu’il regrettera plus tard

Emmanuel Petit a rejoint Arsenal à l’été 1997 et a immédiatement fait partie d’une équipe qui a dominé le football anglais cette saison-là, remportant à la fois la Premier League et la FA Cup tout en jouant aux côtés de Patrick Vieira au centre du milieu de terrain.

Malgré son succès en 118 apparitions à Arsenal, il ne passera que trois saisons à Highbury. À l’été 2000, Barcelone a payé 7 millions de livres sterling pour acheter Petit, 4,5 millions de livres sterling de plus que ce que les Gunners ont dépensé pour le signer depuis Monaco.

Malgré l’attrait du Camp Nou et de jouer aux côtés de joueurs tels que Rivaldo, Patrick Kluivert et Pep Guardiola, le déménagement est quelque chose qu’il regrette, comme il le décrit à QuatreQuatreDeux.

« J’étais très heureux à Arsenal, avec les supporters et mes coéquipiers », raconte-t-il. « J’ai bien joué et nous avons gagné le doublé. Mais je sentais qu’Arsène songeait à me vendre.

« Peut-être qu’il voulait signer d’autres joueurs, et il a finalement réussi parce qu’ils étaient invincibles en Premier League.

« Mais la principale raison pour laquelle j’ai décidé de partir était ma femme. Bien sûr, il y avait des raisons sportives – je voulais gagner la Ligue des champions – mais ma femme en avait marre de la pluie et voulait vivre au soleil, alors je l’ai écoutée. Si j’ai un conseil pour les joueurs maintenant, c’est : « Ne laissez pas votre femme décider où vous allez ».

Son transfert initial à Arsenal n’aurait cependant jamais eu lieu s’il n’avait pas redécouvert son étincelle en 1996 alors qu’il était encore à Monaco.

« Un jour, je me suis réveillé, j’ai pris une douche, puis j’ai essayé d’essuyer l’humidité du miroir de la salle de bain pour me regarder », dit-il. « Quand je me suis regardé dans les yeux, ça a été un sacré choc. Je me regardais avec honnêteté et ne me cachais plus. J’ai pensé: ‘Qu’est-ce que tu fous, Manu? Que veux-tu dans la vie ? Qu’est-ce que tu attends? Tu es comme un fantôme. Réveillez-vous! Réveillez-vous!’

« C’était comme si quelqu’un m’avait frappé au visage. Ce jour-là, tout a changé. Je ne sais pas pourquoi c’est arrivé ce jour-là. Mais c’est arrivé ce jour-là. »

Peut-être que le moment d’éveil de Petit était le résultat du chemin spirituel qu’il avait pris.

« J’ai lu tellement de livres, voyagé à travers le monde et rencontré des gens spirituels, en particulier des bouddhistes », dit-il. « Cela m’a tellement aidé. Petit à petit, mon esprit s’est structuré de plus en plus, j’ai retrouvé ma motivation et ma passion, et j’ai repris confiance en moi. Je suis devenu beaucoup plus fort mentalement et émotionnellement. J’étais comme une chenille devenue papillon.

« Je suis revenu sur le terrain d’entraînement en me sentant comme un lion. Je me souviens que mes coéquipiers m’ont dit : ‘Wow, qu’est-ce qui t’est arrivé ? Tu as tellement changé – tu n’es plus le même Manu. Vous êtes de retour!’ J’ai dit : ‘Ouais, tu paries que je suis de retour, et maintenant tu vas voir…' »