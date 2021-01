Le président français avec Boris Johnson en décembre 2019 – Christian Hartmann

Emmanuel Macron a profité de son message du nouvel an pour accuser le Brexit d’être né d’un malaise européen et de « nombreux mensonges et fausses promesses ».

Dans le discours annuel du président français au peuple français, M. Macron a remis en question la force de la souveraineté britannique après son départ de l’Union européenne, qui s’est officiellement achevé à 23 heures le soir du Nouvel An.

Dans le discours de l’Elysée, à Paris, il a déclaré: «Le Royaume-Uni reste notre voisin mais aussi notre ami et allié. Ce choix de quitter l’Europe, ce Brexit, était le fruit du malaise européen et de beaucoup de mensonges et de fausses promesses.

Cela vient après que Downing Street a récemment accusé M. Macron de s’opposer à un accord parce qu’il jouait devant son public national avant les élections dans 18 mois.

M. Macron a ajouté que «pour la première fois, un pays – le Royaume-Uni – quitte l’Union européenne».

«Il y a quelques jours, nous sommes parvenus à un accord pour organiser nos relations futures, défendre nos intérêts, nos industries, nos pêcheurs et notre unité», a-t-il déclaré, ajoutant que «le destin de la France est avant tout en Europe».

«Notre souveraineté est nationale et je ferai tout pour que nous restions maîtres de notre destin et de nos vies», a-t-il déclaré.

«Mais cette souveraineté agit également à travers l’UE plus forte, plus autonome et plus unie que nous avons bâtie en 2020.»

Cependant, l’ambassadeur du Royaume-Uni en France, Lord Llewellyn, a déclaré que les choses «se passaient bien» suite à l’entrée en vigueur des accords post-Brexit.

Lord Llewellyn a visité le port de Calais et le terminal d’Eurotunnel « pour voir la situation sur le terrain ». Il a déclaré: « Bonne année à toutes les équipes des deux côtés de la Manche travaillant le jour de l’An. »