Emmanuel Macron “un ami”, dit Liz Truss pour tenter d’apaiser les querelles diplomatiques

Liz Truss a déclaré le président français Emmanuel Macron “un ami” dans le but de réparer une rupture diplomatique déclenchée lorsqu’elle a refusé d’utiliser le mot lors de la campagne à la direction des conservateurs.

Le commentaire est intervenu alors que le Premier ministre assistait à un sommet de la nouvelle Communauté politique européenne convoqué par M. Macron pour favoriser la coopération entre les membres européens et non européens du continent.

Le Premier ministre a insisté sur le fait que sa présence au sommet dans la capitale tchèque, Prague, n’indiquait pas un désir de “se rapprocher de l’Europe” après le Brexit, mais était un effort pour travailler avec des alliés sur des questions telles que l’approvisionnement énergétique et la guerre en Ukraine.

Mme Truss a soulevé des colères parisiennes lorsqu’on lui a demandé lors d’un événement de campagne électorale si M. Macron était “ami ou ennemi” et a répondu: “Le jury est sorti.”

Un Macron clairement piqué a répondu : « Le Royaume-Uni est un ami de la France… quels que soient ses dirigeants et parfois malgré ses dirigeants.

Mais le couple semble depuis avoir aplani leurs différences, et il est entendu que l’incident n’a pas été mentionné lors de leur rencontre aux Nations Unies à New York le mois dernier.

La sécurité énergétique et la migration figuraient en tête de son ordre du jour lorsqu’elle a eu des entretiens bilatéraux avec M. Macron à Prague.

Lorsqu’on lui a demandé avant la réunion comment elle voyait maintenant le président français, Mme Truss a déclaré aux diffuseurs: “C’est un ami.”

Elle a ajouté: “Je travaille très, très étroitement avec le président Macron et le gouvernement français et ce dont nous parlons, c’est de la manière dont le Royaume-Uni et la France peuvent travailler plus étroitement ensemble pour construire davantage de centrales nucléaires et s’assurer que les deux pays disposent d’énergie. sécurité à l’avenir.

“Nous sommes tous les deux très clairs que l’ennemi est Vladimir Poutine, qui, à travers sa guerre épouvantable en Ukraine, a menacé la liberté et la démocratie en Europe et a fait grimper les prix de l’énergie, auxquels nous devons tous maintenant faire face.”

Abordant sa décision d’assister au sommet, elle a déclaré : « Il ne s’agit pas de se rapprocher de l’Europe. « Il s’agit de travailler avec l’Europe sur des problèmes auxquels nous sommes tous deux confrontés. Nous sommes tous les deux confrontés à la hausse des coûts énergétiques.

“C’est pourquoi j’ai pris la décision de mettre en place la garantie des prix de l’énergie afin que les Britanniques n’aient pas à payer jusqu’à 6 000 £. C’est pourquoi nous travaillons avec nos voisins européens pour en faire plus sur la mer du Nord, sur l’éolien offshore, dont j’ai parlé aujourd’hui.

“Nous travaillons avec nos partenaires sur plus d’énergie nucléaire, afin que nous ne soyons plus jamais dans la même position d’être dépendants de la Russie, et que la Russie utilise l’énergie comme levier contre les démocraties libres.”

La Russie et la Biélorussie n’ont pas été invitées à rejoindre les 44 nations à Prague, qui ont entendu une allocution vidéo du président ukrainien Volodymyr Zelensky, demandant un soutien continu dans sa lutte pour libérer son pays des envahisseurs.

Dans une brève allocution aux dirigeants de la Communauté politique européenne, Mme Truss a rappelé l’exemple de Vaclav Havel, l’ancien dissident devenu le premier président de la République tchèque après l’effondrement du régime communiste, alors qu’elle plaidait pour la nécessité de défendre la liberté .

Elle a déclaré que le Royaume-Uni était déterminé à travailler avec des alliés pour soutenir l’Ukraine et résister à l’autoritarisme.

L’ambassadrice d’Allemagne au Royaume-Uni a déclaré la présence du Premier ministre à Prague, au cours de laquelle elle a eu de brefs entretiens avec son homologue irlandais Micheal Martin, était « une étape très importante car elle envoie le signal que nous voulons coopérer ».

Miguel Berger a déclaré à BBC Radio 4 Monde à un: “Je vois une volonté très claire de renouer avec l’Union européenne, de s’asseoir et d’essayer de régler les questions du protocole d’Irlande du Nord.

“Parce que nous devons tous comprendre… qu’en tant que pays partageant les mêmes idées, nous devons travailler ensemble et nous concentrer sur les vrais et grands défis.”