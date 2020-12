Bien que les responsables aient donné des détails sur les symptômes actuels de M. Macron, ils n’ont pas fourni de détails sur son traitement. Il séjourne à la résidence présidentielle de La Lanterne dans l’ancienne ville royale de Versailles.

Le test positif de M. Macron intervient alors que les autorités sanitaires françaises constatent à nouveau une augmentation des infections et en avertissent davantage alors que les familles françaises se préparent à se réunir pour les fêtes de Noël et du Nouvel An. La France a signalé jeudi 18 254 nouvelles infections supplémentaires et son bilan est d’un peu moins de 60 000 morts.

L’Institut Pasteur français a publié vendredi une étude suggérant que les heures de repas à la maison et en public sont une source majeure de contamination. L’épidémiologiste pasteur Arnaud Fontanet a déclaré à la radio France-Inter que pendant les vacances, « on se voit, simplement pas trop nombreux, et aux moments critiques des repas, pas trop de monde à la même table ».