Le président français Emmanuel Macron était si déterminé à tenir son propre parapluie lors d’un événement humide devant le palais de l’Élysée mercredi qu’il a chassé ses assistants à trois reprises lorsqu’ils ont tenté de lui enlever.

Alors que le Premier ministre slovaque Igor Matovic s’est entretenu avec des journalistes avant une réunion avec Macron, une assistante est sortie et a remis au dirigeant français un parapluie noir. Macron l’a pris et l’a tenu sur son invité slovaque.

Une deuxième assistante est arrivée et a proposé de tenir le premier parapluie pour Macron. Il lui fit signe que ce n’était pas nécessaire.

Lorsque les deux hommes ont fini de parler aux médias et se sont retournés pour remonter les marches du palais de l’Élysée, un assistant militaire s’est approché et a proposé de prendre le parapluie de Macron. Macron l’ignora et continua de le tenir sur Matovic.

La deuxième aide est ensuite revenue et a de nouveau proposé de prendre le parapluie, mais Macron l’a de nouveau repoussée. Il l’a finalement abandonné quand il est arrivé en haut des marches en entrant, et avait besoin des deux mains libres pour mettre son masque.