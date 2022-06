Emmanuel Macron testé alors que les élections législatives en France commencent

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

PARIS – Les électeurs français se sont rendus aux urnes lors du tour décisif des élections législatives dimanche, alors que la majorité absolue du président Emmanuel Macron était en jeu. S’il perd le contrôle de la chambre basse du Parlement dimanche, cela pourrait entraver son second mandat à un moment où l’Europe est confrontée à de profonds défis provoqués par la guerre en Ukraine.

Des sondages suggèrent que le parti de Macron et ses alliés pourraient perdre des dizaines de sièges et ne pas atteindre le seuil de 289 sièges dont ils auraient besoin pour gouverner sans avoir à former des coalitions avec des opposants politiques.

Macron a battu la dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen lors du second tour de l’élection présidentielle en avril, obtenant un nouveau mandat de cinq ans, mais il a depuis fait face à une opposition de gauche enhardie et plus unie, composée des Verts, des Socialistes, des Communistes, et le parti de l’homme politique d’extrême gauche Jean-Luc Mélenchon. De nombreux électeurs de gauche ont principalement voté pour Macron en avril pour empêcher une victoire de l’extrême droite, et non parce qu’ils soutenaient les propositions de Macron.

Sous la direction de Mélenchon, l’alliance de gauche a dépeint l’élection législative – un vote qui tend généralement à favoriser le parti du président et ses alliés – comme un prolongement de l’élection présidentielle et comme une opportunité réaliste d’influencer le second mandat de Macron sans risquer d’autonomiser l’extrême droite.

Bien que les présidents français exercent plus de pouvoir sur la politique étrangère et d’autres domaines que leurs homologues dans de nombreux autres pays européens, Macron a toujours besoin d’une majorité parlementaire s’il veut mettre en œuvre son programme politique au cours des cinq prochaines années.

« Toute la Cinquième République a été conçue pour éviter une situation d’instabilité au Parlement », a déclaré Vincent Martigny, politologue à l’Université de Nice, en référence au système politique français en place depuis la fin des années 1950.

Si Macron venait à perdre sa majorité, cela « créerait, pour la première fois depuis 1958, une très forte instabilité au parlement », a-t-il déclaré.

Après sa réélection en avril, Macron a promis d’unir le pays et il a fait des gestes envers les électeurs de gauche qu’il avait déçus lors de son premier mandat, au cours duquel il avait viré à droite sur divers dossiers. Mais ces mouvements semblaient être arrivés trop tard pour qu’il puisse regagner le soutien perdu. Lors du premier tour des élections législatives du week-end dernier, l’alliance de Macron et ses challengers de gauche ont terminé au coude à coude. C’était le pire résultat des élections législatives d’un président sortant en plus d’un demi-siècle.

Alors que la possibilité d’un parlement sans majorité est devenue de plus en plus réaliste au cours des dernières semaines, Macron a redoublé de critiques à l’égard de Mélenchon et a appelé les électeurs à lui permettre de poursuivre son programme. « Rien ne serait pire que d’ajouter le désordre français au désordre mondial », a-t-il déclaré la semaine dernière.

Malgré la faible performance de son bloc dimanche dernier, Macron a passé une grande partie de la semaine dernière hors de France, se rendant en Roumanie pour rendre visite aux troupes françaises sur le flanc est de l’OTAN, puis se dirigeant vers la capitale ukrainienne de Kyiv pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky. Le voyage de Macron en Ukraine a brièvement remis la guerre sur le devant de la scène politique en France, mais les sondages suggèrent que d’autres problèmes comme la hausse du coût de la vie, l’impact du changement climatique ou les soins de santé sont plus importants pour les électeurs.

L’accent mis par les électeurs français sur les questions sociales et nationales a fait le jeu de Mélenchon, dont les propositions de politique étrangère restent controversées en France et dans l’Union européenne. Le dirigeant d’extrême gauche a voulu retirer la France de l’OTAN, et il a délibérément plaidé en faveur de la France ignorer le droit de l’UE. Vendredi, Mélenchon a déclaré qu’il naturaliserait le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, qui pourrait bientôt être extradé de Grande-Bretagne vers les États-Unis, s’il est élu Premier ministre après le vote de dimanche.

Mélenchon reste peu susceptible d’être élu Premier ministre – un rôle qui, contrairement à la position du président, repose sur une majorité parlementaire. Mais son alliance pourrait encore faire des percées profondes dans la politique française et devenir une opposition énergique.

Les taux d’abstention pourraient jouer un rôle clé dans le vote de dimanche. Alors que la participation a chuté à un niveau record Lors du premier tour du week-end dernier, certains observateurs anticipent un possible rebond de la participation ce dimanche car davantage de circonscriptions restent compétitives qu’il y a cinq ans.

En France, les sièges parlementaires ne sont pas répartis proportionnellement. Au lieu de cela, le système à deux tours est conçu pour aboutir à un second tour entre les deux principaux candidats dans leurs circonscriptions respectives, sauf dans le cas rare d’une nette victoire au premier tour. En pratique, cela favorise les grandes alliances comme le bloc de Macron ou l’alliance de gauche de Mélenchon par rapport aux partis plus petits ou plus isolés comme le Rassemblement national de Le Pen.

Même si Le Pen a obtenu un score record à l’élection présidentielle avec 41 % des voix, on estime que son parti n’a remporté que quelques dizaines des 577 sièges parlementaires.

Le Pen avait refusé de former une alliance avec son concurrent d’extrême droite Éric Zemmour, dont le parti n’a qualifié aucun de ses candidats pour le second tour.

Le succès de Mélenchon à former une large alliance de gauche a stupéfié certains observateurs, mais les chances de survie à long terme de l’alliance restent incertaines.

Les bonnes performances des partis le week-end dernier ont largement reflété le désir de nombreux électeurs de gauche en France d’avoir plus de représentation parlementaire, même si cela nécessite des concessions. Les électeurs de gauche craignent que Macron ne donne suite à ses promesses de prendre leurs préoccupations plus au sérieux lors de son second mandat.

Pourtant, la montée du bloc de gauche pourrait forcer Macron à se décaler davantage vers la droite après le vote de dimanche.

Si Macron manque d’un grand nombre de sièges, l’une des seules options pour lui pourrait être une coalition avec le parti républicain de centre-droit. Une autre alternative pourrait être de construire des alliances ad hoc pour chaque projet de loi proposé.