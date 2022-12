Emmanuel Macron se rendra au Qatar pour la demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 contre le Maroc

Le président français Emmanuel Macron se rendra mercredi au Qatar pour assister à la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc, a annoncé dimanche la ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castera.

La France, vainqueur du tournoi en 2018, affrontera le Maroc pour une place en finale après avoir battu l’Angleterre 2-1 et les Nord-Africains ont battu le Portugal 1-0 lors des quarts de finale précédents samedi.

“Les détails du voyage restent à régler, bien sûr, mais il avait pris cet engagement”, a-t-elle déclaré sur la radio franceinfo.

Le bureau de Macron avait déclaré le mois dernier qu’il attendrait les demi-finales pour aller à la Coupe du monde si l’équipe atteignait ce stade.

Un but d’Olivier Giroud à douze minutes de la fin a aidé la France à devancer l’Angleterre 2-1 dans un match rapide alors que les Trois Lions ont offert une merveilleuse riposte mais ont raté une occasion cruciale de prolonger le match alors que Harry Kane a raté un penalty à fag fin de match.

La France a vraiment dû travailler dur pour sa victoire car le premier match à élimination directe du tournoi majeur entre les anciens rivaux sportifs a maintenu l’excitation et le drame du siège qui en ont fait un week-end de quart de finale si extraordinaire.

La France cherche à devenir le premier pays à défendre avec succès son titre de Coupe du monde depuis que le Brésil – dirigé par Pelé – a remporté des tournois consécutifs en 1958 et 1962. L’Italie a également remporté deux Coupes du monde consécutives en 1934 et 1938.

« Nous arrivons en demi-finale. Nous sommes plus proches de la finale et c’était une réalisation importante ce soir et nous pouvons y croire, mais nous avons un match important mercredi”, a déclaré l’entraîneur français Didier Deschamps.

“Dans le passé, les champions du monde n’ont pas toujours bien réussi lors de la prochaine Coupe du monde et nous avons réussi à le faire.”

La France ne le sait que trop bien.

Championne en titre en 2002, l’équipe de France a été éliminée en phase de groupes. La France a atteint la finale en 2006, s’inclinant face à l’Italie lors d’une séance de tirs au but, puis a été éliminée en phase de groupes quatre ans plus tard en 2010.

Le Maroc, première équipe africaine à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde, fait désormais obstacle à la tentative de la France d’entrer dans l’histoire.

“Permettez-nous de savourer notre victoire ce soir contre une très bonne équipe d’Angleterre”, a déclaré Deschamps face aux questions sur son prochain adversaire.

