Emmanuel Macron reporte sa visite d’État en Allemagne en raison des manifestations et des émeutes en cours en France | Nouvelles du monde

Le président Emmanuel Macron a reporté une visite d’État en Allemagne en raison des manifestations et des émeutes en cours à travers la France.

Plus de 1 300 personnes ont été arrêtées après une quatrième nuit de violentes manifestations dans tout le pays à la suite de la mort du garçon de 17 ans Nahel Merzouk, qui a été abattu par la police lors d’un contrôle routier en banlieue parisienne mardi.

Les gens sont descendus dans la rue pendant quatre nuits consécutives pour protester, incendiant des voitures, lançant des pierres et des feux d’artifice et saccageant des magasins.

Les funérailles de l’adolescent ont commencé samedi, la famille et les amis voyant le cercueil ouvert avant qu’il ne soit emmené dans une mosquée pour une cérémonie et plus tard un enterrement.

L’annulation est un signe clair de l’importance des troubles de la France compte tenu de l’importance de ses relations avec l’Allemagne.

M. Macron s’est entretenu avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier pour l’informer de la situation, a déclaré un porte-parole du président allemand.

« Le président Macron a demandé que la visite d’Etat prévue en Allemagne soit reportée », a ajouté le porte-parole.

Malgré l’appel de M. Macron aux parents pour qu’ils gardent leurs enfants à la maison, les affrontements de rue entre les jeunes manifestants et la police ont fait rage, les autorités affirmant qu’environ 2 500 incendies ont été allumés et que des magasins ont été saccagés.

Mais à mesure que le nombre d’arrestations augmentait, le gouvernement a suggéré que la violence commençait à diminuer en raison de mesures de sécurité plus strictes.

Depuis le début des troubles mardi soir, plus de 2 400 personnes ont été arrêtées – plus de la moitié de celles de la quatrième nuit de violence.

Cependant, les dégâts se sont étendus de Paris à Marseille et Lyon, et même plus loin dans les territoires français d’outre-mer, où un homme de 54 ans est décédé après avoir été touché par une balle perdue en Guyane française.

L’équipe de France de football – dont la star internationale Kylian Mbappe, idole de nombreux jeunes des quartiers défavorisés où la colère est enracinée – a plaidé pour la fin des violences.

« Beaucoup d’entre nous viennent de quartiers populaires, nous partageons nous aussi ce sentiment de douleur et de tristesse » face au meurtre de Nahel, ont déclaré les joueurs dans un communiqué.

« La violence ne résout rien. Il existe d’autres moyens pacifiques et constructifs de s’exprimer. »

Ils ont dit qu’il était temps pour « le deuil, le dialogue et la reconstruction » à la place.