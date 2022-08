Emmanuel Macron répond après que Liz Truss a déclaré que «le jury est sorti» pour savoir s’il est «ami ou ennemi» – alors que le Premier ministre qualifie le président français de «très bon copain» | Actualité politique

Emmanuel Macron a réagi après que Liz Truss ait refusé de dire s’il était un “ami ou un ennemi” lors de l’avant-dernière élection à la direction des conservateurs jeudi.

A demandé si M. Macron, le président français et chef du voisin le plus proche du Royaume-Uni, était un “ami ou un ennemi”, le favori de la course à la direction conservatrice a répondu: “Le jury est sorti”.

Elle a ajouté: “Si je deviens Premier ministre, je le jugerai sur des actes, pas sur des mots.”

Répondant au commentaire du ministre des Affaires étrangères vendredi matin, le président français a plaisanté : “Le Royaume-Uni est une nation amie, quels que soient ses dirigeants, parfois malgré ses dirigeants”.

Les relations entre le Royaume-Uni et la France ont souffert depuis le Brexit, les deux parties se disputant sur des questions telles que la pêche et la migration.

Le travail a averti que de Mme Truss commentaire, qui pourrait être considéré comme risquant de tendre les tensions avec la France, a montré un “manque de jugement terrible et inquiétant”.

Mais vendredi matin, le chancelier Nadhim Zahawi a défendu les propos de Mme Truss.

“Il a été clairement dit comme un commentaire léger avec une touche d’humour”, a-t-il déclaré.

“Nous aimons que les gens nous jugent sur nos actions, sur nos actes, pas sur nos paroles. Et je pense qu’il est juste que nous tenions également nos alliés à ce niveau très élevé.”

Lorsqu’on lui a posé la même question, le rival du leadership Rishi Sunak a immédiatement répondu que le président Macron était un “ami”.

Il a précédemment déclaré qu’il souhaitait réinitialiser les relations du Royaume-Uni avec l’Europe s’il remportait la course pour succéder à Boris Johnson.

Pendant ce temps, le Premier ministre a décrit le président Macron comme un “très bon copain” du Royaume-Uni lorsqu’il a été interrogé sur les commentaires de Mme Truss.

“Je pense que j’ai toujours eu de très bonnes relations avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un très bon pote de notre pays”, a déclaré M. Johnson aux journalistes.

Il a ajouté: “Je pense que les relations entre le Royaume-Uni et la France sont d’une importance capitale. Elles sont très bonnes depuis longtemps, depuis l’ère napoléonienne essentiellement, et je pense que nous devrions nous en réjouir.

“Quant à Emmanuel, j’ai eu de très bonnes relations avec lui et je peux vous dire une chose : c’est un grand, grand fan de notre pays.”

Il a poursuivi: “Et il y a eu beaucoup de rires autour de ça. Liz et moi savons tous les deux que la France est un allié stratégique dans la défense, le cyber, dans notre effort de guerre pour aider l’Ukraine, toutes ces choses que nous travaillons très étroitement ensemble.

“Nous aimons être tenus par nos alliés sur nos actions et nos actes, pas sur des mots, comme nous l’avons fait en Ukraine. Liz a dirigé cet effort pour affronter Poutine et ses copains et les sanctionner et bien sûr, elle continuera à le faire. qu’en tant que premier ministre.”

Lors de la série de questions éclair lors des rafles de jeudi, on a demandé aux deux candidats à la direction des conservateurs s’ils préféraient être coincés dans un ascenseur avec le premier ministre écossais Nicola Sturgeon ou le chef travailliste Sir Keir Starmer.

M. Sunak a plaisanté en disant qu’il “prendrait plutôt les escaliers”, ce qui a provoqué un grand éclat de rire de la part du public.

Mme Truss a déclaré qu’elle choisirait Mme Sturgeon afin qu’elle puisse “la persuader de cesser d’être séparatiste au moment où nous arriverons au rez-de-chaussée”.

La ministre des Affaires étrangères avait précédemment suggéré qu’elle allait “ignorer” le leader écossais sur son souhait d’un autre référendum sur l’indépendance et l’a qualifiée de “chercheuse d’attention”.

Cela a conduit à une guerre des mots, Mme Sturgeon ripostant que Mme Truss lui a demandé comment elle pouvait entrer dans Vogue lorsqu’ils se sont brièvement rencontrés l’année dernière.

Après avoir donné sa réponse, Mme Truss n’a pas pu s’empêcher de creuser le leader travailliste en disant: “Franchement, être coincé dans un ascenseur avec Keir Starmer serait extrêmement ennuyeux.”

Le chef de l’opposition a déjà été contraint de se défendre contre accusations qu’il est trop ennuyeux pour être premier ministreen disant “la seule chose qui est ennuyeuse, c’est d’être dans l’opposition”.

Mme Truss a également déclaré que M. Johnson serait un meilleur Premier ministre que M. Sunak après que son rival à la direction ait déclaré qu’il préférerait la voir au numéro 10 plutôt que le leader sortant.

On s’attend généralement à ce que Mme Truss remporte la course à la direction lorsque le résultat sera annoncé le 5 septembre.

Sunak a déclaré jeudi que il ne quittera pas la politique s’il est vaincu mais a insisté sur le fait qu’il restait “tout pour jouer”.