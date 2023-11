Emmanuel Macron rejette le projet israélien de zones de sécurité dans le sud de Gaza | Guerre Israël-Hamas

Le président français Emmanuel Macron a rejeté les projets israéliens visant à repousser les civils dans des zones sûres au sud de Gaza et a déclaré que le monde devait poursuivre un cessez-le-feu humanitaire comme seul moyen de sauver des vies sur le territoire. Il ouvrait une conférence humanitaire organisée à la hâte à Paris et à laquelle participaient des hommes politiques, des ONG et des dirigeants du mouvement humanitaire des Nations Unies.

Macron a décrit la proposition de zones de sécurité dans le sud de Gaza comme une très mauvaise idée qui ne garantirait pas la sécurité car aucun accord politique n’existait pour ces zones.

La conférence a cependant entendu un soutien en faveur d’un couloir humanitaire maritime reliant Chypre au sud de Gaza.

Macron espérait rassembler certaines initiatives nationales individuelles disparates pour aider la population de Gaza, ainsi qu’amplifier l’appel à un cessez-le-feu humanitaire que le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas été en mesure de soutenir en raison des divisions politiques à New York. Les propositions de largages d’aide humanitaire, de corridors maritimes vers le sud de Gaza depuis Chypre et d’hôpitaux de campagne à l’intérieur de Gaza se sont multipliées.

Israël a rejeté l’invitation de Macron à la conférence de Paris, mais le Premier ministre palestinien, Mohammad Shtayyeh, y a participé. Shtayyeh a demandé si tuer six enfants par heure était un bain de sang suffisant, affirmant : « cette guerre n’était pas contre le Hamas, mais contre tout le peuple palestinien », et exhortant la communauté internationale à ne pas soutenir le plan israélien visant à forcer la population de Gaza à se déplacer vers le sud. . Macron a déclaré qu’il s’entretiendrait avec des responsables israéliens à la fin de la conférence.

Martin Griffiths, chef de l’agence humanitaire des Nations Unies OCHA, a déclaré que l’escalade de la guerre était déjà en cours. Il a déclaré : « La guerre, en effet, est un virus qui veut toujours se propager. Le conflit actuel est un incendie de forêt qui consumerait la région, qui pourrait se propager, et nous penserons que ce sont les bons jours quand nous verrons ce qui pourrait arriver demain.

Il a également déclaré que les propositions visant à créer des zones de sécurité à Gaza étaient inacceptables, n’avaient pas été discutées avec l’ONU et, sur la base de l’histoire, ne fonctionneraient pas. Il a déclaré que la quantité d’aide arrivant à Gaza via le terminal de Rafah était « une miette » et que les 100 camions actuels par jour devaient quintupler et devenir un approvisionnement permanent et fiable.

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a déclaré qu’elle soutenait l’appel du président chypriote, Nikos Christodoulides, en faveur d’un couloir humanitaire maritime à sens unique.

Christodoulides a déclaré que le corridor, basé au port de Larnaca, à 370 km de Gaza, pourrait stocker 200 000 tonnes d’aide à expédier vers la côte sud-ouest du territoire accompagné de frégates, la zone de déchargement étant déclarée zone de déchargement désignée par l’ONU. zone contrôlée. Il a déclaré que son plan « pour une route durable et fiable gagnait du terrain et un soutien politique ».

Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a déclaré que son pays était prêt à fournir des moyens navals pour le corridor à condition que la proposition soit sûre et qu’une zone d’atterrissage dispose de l’infrastructure nécessaire.

Von der Leyen est restée silencieuse sur les appels lancés par les représentants de l’ONU lors de la conférence pour qu’Israël ouvre son terminal fermé à Erez.

Jan Egeland, président du Conseil norvégien pour les réfugiés, a déclaré : « Nous avons besoin d’un cessez-le-feu. Nous devons admettre qu’une pause de courte durée ne suffit pas. Tout comme l’aide apportée à un coin de Gaza, pour certaines personnes, ce n’est pas suffisant.»