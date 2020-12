Emmanuel Macron a adopté une ligne ferme sur les négociations sur le Brexit – Thomas Samson / Shutterstock

Emmanuel Macron est heureux de jouer le mauvais flic dans les négociations sur le Brexit et même de les voir échouer, selon des sources politiques de haut niveau en France, alors que le président fait face à des menaces internes à sa réélection.

M. Macron préfère voir les négociations aboutir, notamment sur les droits de pêche, plutôt que d’accepter un mauvais accord qui pourrait inciter d’autres États de l’UE à quitter le bloc et également nuire à ses références en tant qu’architecte d’une UE plus forte et plus autonome, selon les sources.

Le pouvoir de l’Europe de se protéger des principaux rivaux mondiaux, des pandémies, des crises économiques, des migrations et du changement climatique sera un argument électoral majeur pour M. Macron alors qu’il se prépare pour sa réélection en 2022, très probablement contre le leader d’extrême droite du Rassemblement national, Marine Le Pen, qu’il a battu en 2017.

À l’époque, Mme Le Pen avait salué le Brexit comme la preuve que les États membres pouvaient reprendre le contrôle et inverser le fédéralisme. Mais elle a depuis abandonné ses appels à quitter l’euro et le bloc, appelant à la place à une Europe des Nations avec beaucoup moins de contrôle de Bruxelles, et a été en retrait depuis que les populistes ont mal réussi les élections européennes.

« La position de la France est de montrer que le Brexit ne peut pas être un succès. De ce point de vue, la perspective de l’absence d’accord n’est pas forcément un problème », a déclaré une source politique.

Xavier Bertrand, le chef de la région Hauts-de-France, qui comprend Calais et est donc en première ligne en cas de non-accord, est une autre personnalité française en attente de bondir sur tout signe que M. Macron a trébuché dans les négociations sur le Brexit.

M. Bertrand, conservateur et ancien ministre de l’administration Sarkozy, a laissé entendre qu’il se présenterait à la présidence en 2022. Alors que la France a officiellement refusé de parler directement au Royaume-Uni, il a laissé entendre que «rien n’empêche les autres pays de discuter discrètement avec le Royaume-Uni »et a averti:« Nous ne devons pas être un Eurostar derrière la courbe ».

Il a appelé à ce que Calais soit une zone de libre-échange et à des liens étroits avec les entreprises britanniques quel que soit le résultat des négociations. « Nous ne voulons pas de guerre », a-t-il déclaré jeudi au Premier ministre français, Jean Castex, lors d’une visite aux pêcheurs locaux. « Moi non plus », a répondu M. Castex.

M. Macron a adopté une ligne ferme sur les négociations sur le Brexit et a dépêché vendredi son proche lieutenant Clément Beaune, le secrétaire d’État à l’Europe, pour avertir que la France opposera son veto à un « mauvais » accord commercial post-Brexit.

« Je veux dire à nos pêcheurs, nos producteurs, les citoyens qui écoutent que nous n’accepterons pas un accord avec de mauvaises conditions », a déclaré M. Beaune, un technocrate de 39 ans qui était le conseiller européen de M. Macron à l’Elysée. « Si un bon accord ne peut être trouvé, nous nous y opposerons. Chaque pays a un droit de veto. »

M. Beaune a plus d’influence que n’importe lequel de ses prédécesseurs, selon une source politique française de haut niveau, qui a déclaré: « Macron ne faisait confiance à aucun de ses précédents ministres européens pour délivrer le message. Il fait totalement confiance à Beaune et leur relation est très fluide. «

La question est de savoir dans quelle mesure la ligne Macron-Beaune est bluffée. Jean-Louis Bourlanges, député centriste soutenu par le camp Macron et eurodéputé de longue date qui a contribué à la rédaction du traité constitutionnel européen défunt, a déclaré: « Il ne faut pas voir le rôle du mauvais flic comme négatif car le mauvais flic est totalement nécessaire. dans un jeu de rôle afin de parvenir à un accord.

« Cela dit, nous sommes extrêmement sensibles à la pêche. Le problème fondamental est que nous ne voulons pas d’arrangement temporaire [annual quotas for EU fishermen]. Comme nous sommes en position de faiblesse, nous sommes fermes. «

« Je pense que les Français sont préparés psychologiquement à un no deal », a déclaré Guillaume Klossa, ancien conseiller spécial du vice-président de la Commission européenne et fondateur du think tank Europa Nova. Il a déclaré que M. Macron voulait éviter, à tout prix, un effet domino sur les autres pays tentés de quitter le bloc.

Une source française a déclaré: « Le mot est qu’au-delà de tout le jeu de poker habituel et de la maîtrise de la corde raide, la vision française est maintenant de savoir si les Britanniques vont creuser leurs talons, les laisser partir et nous négocierons ensuite. Cela concentrera les esprits sur La Grande-Bretagne. Aucun accord ne serait temporaire, la Grande-Bretagne reviendrait avec son plafond en main pour demander un accord lorsqu’elle verrait le chaos après le 31 décembre. «