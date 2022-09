Le président Emmanuel Macron a salué le “lien incassable” de la France avec le Royaume-Uni après un appel téléphonique présentant ses condoléances au roi Charles III.

C’est la deuxième fois depuis la mort de la reine que le dirigeant français met l’accent sur la relation entre les deux nations, après que le Premier ministre Liz Truss a demandé de manière controversée si la France était un ami ou un ennemi du Royaume-Uni.

Publiant sur Twitter après que le cercueil de la reine Elizabeth II a été placé dans le hall de Westminster pour mentir, M. Macron a écrit: “Lors d’une conversation téléphonique avec Sa Majesté le roi Charles III hier soir, j’ai exprimé les condoléances de la France à l’occasion du décès de sa mère, Sa Majesté la Reine Elizabeth II. J’assisterai aux funérailles à Londres lundi.

« Les liens entre la France et le Royaume-Uni sont indéfectibles. Nous continuerons à les renforcer, suivant la voie tracée par Sa Majesté la reine Elizabeth II.

Au cours de sa campagne électorale pour devenir chef du Parti conservateur, Liz Truss a déclaré aux membres conservateurs lors d’une campagne électorale à Norwich qu’elle était indécise quant à savoir si son homologue parisien était “ami ou ennemi”.

Liz Truss a déclaré que le “jury était sorti” pour savoir si la France était un “ami ou un ennemi” du Royaume-Uni (EPA/AP)

Julia Hartley-Brewer de TalkTV, animatrice de l’événement, a demandé à Truss : “Le président Macron, ami ou ennemi ?”

“Le jury est sorti”, a-t-elle répondu aux applaudissements nourris des membres conservateurs. Truss a ensuite ajouté: “Mais si je deviens Premier ministre, je le jugerais sur des actes, pas sur des mots.”

Elle a été accusée d’un manque de jugement “lamentable” et de risquer de nuire aux relations diplomatiques avec la France après avoir déclaré que le “jury est sorti” du président Emmanuel Macron.

L’ancien ministre conservateur et pair Gavin Barwell a tweeté: “Vous auriez pensé que le ministre des Affaires étrangères savait que nous étions dans une alliance militaire avec la France”. Les commentateurs ont qualifié ses remarques de “lamentables” et d'”idioties de qualité militaire”, le chroniqueur du Times Hugo Rifkind tweetant : “Vous regardez cela et vous pensez : ‘Comment quelqu’un qui dit cela pourrait-il être PM ?’ Et puis vous vous souvenez qu’elle est déjà ministre des Affaires étrangères.

Le Royaume-Uni et la France se sont affrontés sur un certain nombre de questions ces derniers mois, notamment les traversées en bateau sur la Manche et le chaos des voyages à Douvres. Dans une tentative apparente de lisser les relations diplomatiques, Boris Johnson a décrit le président français comme un “tres bon copain” du Royaume-Uni.

Il a également affirmé que M. Macron était un “grand, grand fan de notre pays”. Il a déclaré aux journalistes : « Je pense que j’ai toujours eu de très bonnes relations avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un très bon pote de notre pays.

Dans sa première réponse aux commentaires du mois dernier, M. Macron a décrit la Grande-Bretagne comme un allié et a déclaré que son peuple serait toujours ami de la France, malgré les erreurs occasionnelles commises par ses dirigeants.

“La Grande-Bretagne est une amie de la France, je n’en doute pas une seconde”, a-t-il déclaré interrogé sur les propos de Mme Truss, mais il a averti : “Si la France et la Grande-Bretagne ne peuvent pas dire si elles sont amies ou ennemies… alors nous nous dirigeons vers de sérieux problèmes.