PARIS – Une semaine après avoir été testé pour la première fois positif au coronavirus, le président français Emmanuel Macron a cessé de s’isoler car il ne présente plus de symptômes, a déclaré jeudi un communiqué du palais de l’Élysée, son bureau officiel. Tout au long de sa quarantaine, M. Macron – qui présentait des symptômes typiques de Covid-19, tels que fatigue, toux et courbatures – «a pu rester mobilisé sur les principales affaires courantes de notre pays et tenir des réunions et des conseils comme prévu», la déclaration lue. M. Macron a contracté le virus à un moment où un rebond des infections à travers la France a anéanti l’espoir que les gens seraient en mesure de célébrer en toute sécurité les festivités de fin d’année. Les protocoles de santé français recommandent une période d’isolement de sept jours après l’apparition des symptômes ou un test viral positif, mais un test négatif n’est pas nécessaire pour quitter l’isolement une fois cette période terminée.

Le président français n’a pas été le premier leader mondial à avoir contracté le virus. Mais contrairement à plusieurs autres dirigeants de premier plan qui l’ont eu – y compris le président Trump, le président Jair Bolsonaro du Brésil et le Premier ministre Boris Johnson de Grande-Bretagne – M. Macron a constamment souligné la menace posée par le virus. Bien que l’on ne sache toujours pas comment M. Macron a été infecté, l’annonce la semaine dernière qu’il avait attrapé la maladie a incité une cascade de dirigeants qui l’avaient rencontré les jours précédents à s’isoler, y compris le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez; Le Premier Ministre António Costa du Portugal; et le président du Conseil européen, Charles Michel. Olivier Véran, le ministre français de la Santé, a déclaré que M. Macron aurait pu être infecté lors des réunions du Conseil européen des 10 et 11 décembre. Le Premier ministre slovaque Igor Matovic, qui a assisté aux mêmes rassemblements, a également été testé positif pour le virus. M. Macron, qui a célébré son 43e anniversaire en isolement le 21 décembre, a profité de sa période de quarantaine pour réitérer ses avertissements sur les risques de contamination.

Dans le communiqué de jeudi annonçant son amélioration, il a exhorté les membres du public français à limiter leurs contacts et à rester vigilants pendant les vacances de Noël en «aérant les pièces, en portant un masque, en se lavant régulièrement les mains».

Depuis la semaine dernière, des mises à jour quotidiennes sur l’état de santé de M. Macron ont été rendues publiques – par M. Macron lui-même, par son médecin personnel ou par le biais de déclarations officielles du palais de l’Élysée – une rupture avec la tradition française de secret autour de la santé présidents. Dans un vidéo auto-prise de sa retraite présidentielle près de Versailles la semaine dernière, un M. Macron à l’air fatigué a déclaré qu’il souffrait de toux, de maux de tête et de fatigue. Son bureau a signalé mercredi les premiers signes d’amélioration, après avoir qualifié son état de santé de «stable» les jours précédents. M. Macron a tenu plusieurs réunions virtuelles avec ses ministres et a poursuivi ses échanges avec des dirigeants étrangers, comme avec le président russe Vladimir V. Poutine mardi. Dans une interview avec le magazine français L’Express le 17 décembre, jour de son test positif, et publié mardi, M. Macron a déclaré vouloir s’appuyer sur des Français «patriotiques et européens» pour «réconcilier» un pays miné par des «divisions» qui persistent trois ans et demi. ans après son mandat présidentiel. Avec plus de 60000 décès causés par le coronavirus et environ 2,5 millions d’infections à Covid-19 signalées, la France a payé un lourd tribut dans la pandémie. Alors que les nouvelles infections étaient tombées en dessous de 10 000 par jour à la fin novembre, elles ont récemment rebondi à une moyenne de 14 000 nouveaux cas par jour au cours des sept derniers jours, anéantissant l’espoir que la deuxième vague soit terminée. Jeudi, l’Autorité nationale de la santé a approuvé le vaccin Pfizer-BioNTech, permettant officiellement le lancement de l’inoculation, après avoir reçu le soutien de l’Union européenne plus tôt dans la semaine.