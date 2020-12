Emmanuel Macron a soulevé des sourcils parmi plusieurs compatriotes qui ont suggéré qu’il était imprudent dans les jours qui ont précédé son diagnostic de coronavirus.

Le président français a été testé positif au COVID-19 jeudi et s’est depuis emmené en retraite à Versailles pour s’isoler. Il a dit plus tard qu’il se sentait « bien », malgré le développement d’une toux sèche, de la fièvre et de la fatigue.

Avant cela, cependant, la semaine civile de Macron était particulièrement chargée et comprenait plusieurs réunions en face à face, déjeuners et dîners – dont au moins l’un semblait enfreindre ses propres règles.

On ne sait pas où le joueur de 42 ans a contracté la maladie, bien que le ministre français de la Santé ait prédit que Ground Zero serait un sommet de l’UE à Bruxelles la semaine dernière. Ici, les dirigeants de l’UE ont porté leurs masques pour se mêler et les ont enlevés lorsqu’ils étaient assis à distance.

Lundi, Macron s’est rendu à un événement à Paris organisé par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui a ensuite organisé un déjeuner de travail au palais de l’Élysée avec plusieurs invités de premier plan.

Il a été photographié en train de saluer chaleureusement ses participants: le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, le président du Conseil européen Charles Michel et le secrétaire général de l’OCDE Angel Gurria – apparemment sans distanciation sociale.

Mercredi, il a organisé un autre déjeuner de travail avec le Premier ministre portugais Antonio Costa.

Sanchez, Michel, Gurria et Costa sont tous maintenant en quarantaine.

Malgré ces rencontres, c’est le dîner de travail de Macron auquel ont participé 10 personnes mercredi soir qui a recueilli le plus de critiques.

La France recommande actuellement pas plus de six personnes de dîner ensemble, alors qu’il y a aussi un couvre-feu entre 20h et 6h.

« Où est la police? » a demandé un politicien, Éric Coquerel, en référence à l’événement. «Une personne irresponsable, porteuse du COVID-19, apprend-on, organise un repas pour plus de 10 personnes, sur invitation obligatoire et pourtant sans mesures de protection.

Un autre, François Ruffin, a déclaré: « Pour nous, gens normaux, il n’y en a pas plus de six à table, même pour le réveillon du Nouvel An! Il y a une loi pour les humains, tandis qu’au-dessus de la loi se trouvent Jupiter et les héros de l’Olympe. »

La Fédération des médecins de France n’est cependant pas tout à fait d’accord, soulignant que 10 personnes étaient assises dans une salle pouvant accueillir 500 personnes.

La fédération a déclaré à Euronews: « Cela respecte largement les mesures préventives. »

Macron a également insisté sur le fait qu’il était particulièrement prudent en ce qui concerne les restrictions relatives au COVID-19.

«Hier, j’ai été testé positif», a-t-il déclaré vendredi dans une vidéo de selfie de Versailles, ajoutant que son diagnostic était la preuve que le virus «peut vraiment toucher tout le monde car je suis très protégé; je suis très prudent; je respecte les mesures de protection et de mise à distance. . «

Il a poursuivi: « Et malgré tout, j’ai attrapé ce virus, probablement d’un moment de négligence, d’un moment de malchance aussi. »