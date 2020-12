Le président français Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19 et s’auto-isole.

L’homme de 42 ans a passé un test « dès l’apparition des premiers symptômes », a déclaré l’Elysée dans un bref communiqué.

M. Macron s’isolera pendant sept jours mais prévoit de continuer à diriger le pays par vidéoconférence.

La recherche frénétique des contacts est maintenant en cours, le président ayant été au centre des négociations sur le Brexit et a embrassé hier le Premier ministre du Portugal à Paris.

On ne sait pas si sa femme Brigitte, âgée de 67 ans, séjourne à l’Elysée en ce moment ou comment M. Macron propose de s’isoler d’elle.

Le président français Emmanuel Macron, 42 ans, rencontre mercredi le Premier ministre portugais Antonio Costa

Le président français Emmanuel Macron avec le Premier ministre portugais Antonio Costa, 59 ans, à l’Elysée mercredi

Le président français est l’un des nombreux chefs d’État et de gouvernement dans le monde à avoir contracté Covid-19, notamment le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président américain Donald Trump.

Plus tôt cette semaine, la France a assoupli les restrictions imposées pour lutter contre la deuxième vague du coronavirus, mais les taux d’infection restent élevés.

Il y a toujours un couvre-feu de nuit dans tout le pays à partir de 20 heures pour arrêter la propagation du virus tandis que les restaurants et les cafés ainsi que les théâtres et les cinémas restent fermés.

Plus de 59300 personnes sont décédées en France des coronavirus depuis le début de la pandémie, selon les chiffres officiels.

L’enregistrement de plus de 17 000 nouveaux cas mercredi seul a également suscité des inquiétudes, car les gens font leurs courses et voyagent plus intensément avant les vacances de Noël.

Comme d’autres États de l’UE, la France met ses espoirs dans un vaccin pour étouffer le virus et le Premier ministre Jean Castex a déclaré mercredi que le pays recevrait environ 1,16 million de doses de vaccin Covid-19 d’ici la fin de l’année.