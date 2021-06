Emmanuel Macron est giflé par un électeur en colère en campagne alors que sa popularité plonge

EMMANUEL Macron a été giflé au visage par un électeur furieux lors de sa campagne électorale aujourd’hui alors que la popularité du président français plongeait.

Un clip vidéo choquant montre un homme vêtu d’un t-shirt vert, de lunettes et d’un masque facial criant « À bas la Macronie ! avant de donner une gifle au visage de Macron.

2 Le moment où Emmanuel Macron a été giflé par un homme non identifié Crédit : TWITTER

2 Mais Macron a semblé revenir dans la foule flanqué de flics et de gardes de sécurité Crédit : TWITTER

Deux personnes ont été arrêtées après que l’homme a visé le centriste de 43 ans lors d’une séance de bain de foule avec une foule dans la Drôme, ont rapporté les diffuseurs BFM TV et RMC.

Dans les images, Macron, vêtu d’une chemise blanche et d’un masque noir, pouvait être vu se diriger vers une foule de sympathisants qui se tenaient derrière une barrière métallique.

Le président français a tendu la main pour saluer l’homme au t-shirt vert – mais l’agresseur non identifié lui a attrapé le bras et l’a giflé au visage.

La foule a éclaté alors que l’entourage de sécurité de Macron l’a rapidement éloigné de la clôture où il saluait les électeurs.

« M. Macron semblait très détendu et pensait qu’il était bien accueilli par ceux qui le regardaient », a déclaré un témoin oculaire.

« Il se trouvait à l’extérieur d’une école hôtelière lorsqu’il a pointé sa main droite vers un homme qui l’a rapidement saisie.

« Puis l’homme a giflé le président au visage, avant que M. Macron ne soit retiré par des gardes de sécurité. »

Il y avait des cris de « f *** off » alors qu’il était rapidement emporté.

Mais Macron a semblé revenir dans la foule flanquée de flics et de gardes de sécurité quelques instants plus tard, et semblait parler à quelqu’un de l’autre côté des barrières.

L’administration présidentielle a déclaré qu’il y avait eu une tentative de frapper Macron.

Un porte-parole du palais de l’Élysée a déclaré : « Il n’a pas été grièvement blessé dans l’incident. »

Un porte-parole de la police locale a confirmé que deux hommes avaient été arrêtés sur les lieux.

« L’un d’eux se serait décrit comme un anarchiste, mais une enquête est en cours », a déclaré le porte-parole.

L’administration présidentielle a confirmé qu’il y avait eu une tentative de frapper Macron.

Un porte-parole du palais de l’Élysée a déclaré : « Il n’a pas été grièvement blessé dans l’incident. »

Macron en était à la deuxième étape de sa campagne électorale, qui se tient avant les élections régionales dans deux semaines – et moins d’un an avant une élection présidentielle en 2022.

Mais la popularité du leader auprès des électeurs français s’est effondrée face à la gestion de la pandémie de coronavirus – et parce que beaucoup le considèrent comme « arrogant ».

Plus à venir…

