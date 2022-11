Emmanuel Macron entame une visite d’État aux États-Unis et branche l’industrie nucléaire française en difficulté

Commentez cette histoire Commentaire

PARIS – Alors que le président français Emmanuel Macron fait le tour de Washington à partir de mercredi pour la première visite d’État de l’administration Biden, ses projets de “renaissance” de l’énergie nucléaire figurent en tête de son ordre du jour. Son entourage comprend les grands acteurs de l’industrie française de l’énergie nucléaire, qui compteront sur le leader français pour les aider à développer et exporter leur technologie, y compris des réacteurs plus petits et plus polyvalents.

Mais il ne pouvait guère y avoir de moment plus délicat pour promouvoir le savoir-faire nucléaire français.

Alors que Macron se préparait à se rendre à Washington, la France comptait sur des avions allant dans la direction opposée pour empêcher son réseau électrique dépendant du nucléaire de s’effondrer. Des entrepreneurs américains et canadiens ont été amenés par avion pour aider, après que des problèmes de sécurité aient forcé la fermeture de la moitié des centrales nucléaires du pays. La semaine dernière, 23 sur 56 étaient toujours hors ligne, en raison de préoccupations concernant les fissures de corrosion et d’une accumulation de retards d’inspection liés à la pandémie.

Cette année aurait pu être l’occasion pour l’industrie nucléaire française de démontrer la promesse annoncée par Macron. En février, il a annoncé que le pays avait l’intention de construire jusqu’à 14 nouveaux réacteurs d’ici 2050. Quelques jours plus tard, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine, l’Europe a commencé à se détourner des combustibles fossiles russes. Les pays qui avaient déjà choisi d’abandonner l’énergie nucléaire se sont soudainement à nouveau intéressés.

Mais au lieu de renforcer sa position d’exportateur d’énergie, la France a dû importer de l’électricité d’Allemagne, le pays le plus durement touché par l’abandon de la Russie. Et la Grande-Bretagne, qui dépend normalement de la France pour l’énergie nécessaire pour passer l’hiver, parle de devoir encourager les gens à éteindre leurs fours et leurs lave-vaisselle pour éviter les pannes d’électricité.

D’autres voisins français, dont la Belgique, la Suisse et certaines parties de l’Italie, pourraient courir un risque encore plus grand en raison des problèmes de réacteurs français, a déclaré Clément Bouilloux, directeur national pour la France chez le cabinet de conseil en énergie EnAppSys.

“Tout le monde comptait sur les centrales nucléaires françaises”, a-t-il déclaré.

La situation a terni la réputation de la France en tant que leader de l’énergie nucléaire et a peut-être contribué à ce que le pays rate des contrats clés. Il y a quelques semaines à peine, l’entreprise publique française EDF a perdu un contrat de 40 milliards de dollars pour la première centrale nucléaire de Pologne à la société américaine Westinghouse.

Alors que les États-Unis et la France sont alignés dans leur réponse à l’invasion russe de l’Ukraine, ils sont souvent concurrents en matière d’énergie nucléaire civile.

L’énergie nucléaire est-elle verte ? La France et l’Allemagne mènent des camps opposés.

Mais la Russie et plus récemment la Chine étant devenues des forces dominantes sur ce marché, les responsables français affirment que des partenariats transatlantiques leur seraient bénéfiques ainsi qu’aux États-Unis.

“Nous avons une base solide”, a déclaré un responsable français, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour des raisons protocolaires, “et nous avons les mêmes défis”.

Le cabinet de conseil en énergie Enerdata a déclaré l’année dernière dans une évaluation que si les États-Unis “avaient un leadership historique dans le secteur”, leur industrie de l’énergie nucléaire est “devenue lente par rapport à la Russie et à la Chine”.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, près de 90 % des nouveaux réacteurs dans le monde au cours des cinq dernières années ont été de conception chinoise ou russe. Les deux pays contrôlent également plus de 60% de l’uranium converti du monde nécessaire à la production d’énergie nucléaire.

Mais au milieu des effets persistants de la pandémie et de l’invasion continue de l’Ukraine par la Russie, “les ralentissements économiques nationaux et les sanctions internationales seront un test de résistance pour le potentiel d’exportation de la Russie et de la Chine”, a écrit Sung-Mi Kim, chercheur en sécurité internationale, dans un communiqué. analyse récente pour Chatham House.

Des efforts plus audacieux des États-Unis – qui restent le seul pays au monde à disposer de plus de centrales électriques opérationnelles que la France – pourraient accélérer la recherche et le développement sur des technologies concurrentes et potentiellement ouvrir la voie à la coopération.

Mais cela pourrait aussi impliquer une concurrence plus féroce entre les alliés occidentaux. Lorsque la secrétaire américaine à l’Énergie, Jennifer Granholm, a annoncé la sélection de Westinghouse pour construire la centrale nucléaire polonaise le mois dernier, elle a fêté comme « un message clair à la Russie » – et un projet qui soutiendra ou créera plus de 100 000 emplois pour les travailleurs américains.

La France a largement gagné sa réputation de pays leader de l’énergie nucléaire au milieu de la crise pétrolière des années 1970 et 1980, lorsque la plupart de ses plus de 50 réacteurs ont été construits, a déclaré Alexandre Danthine, associé principal chez Aurora Energy Research.

Mais comme les centrales électriques existantes continuaient à produire des quantités suffisantes d’électricité bon marché, l’intérêt pour la construction de réacteurs supplémentaires s’est estompé. Le savoir-faire technologique a disparu lorsque les travailleurs ont pris leur retraite ou ont déménagé à l’étranger, et l’accident nucléaire de Fukushima au Japon en 2011 a soulevé la question de savoir si de nouvelles centrales nucléaires seraient un jour construites en France.

Le déclin constant de l’industrie ne s’est inversé qu’au cours des dernières années, lorsque Macron a commencé à promouvoir le nucléaire comme moyen pour l’Europe d’atteindre l’indépendance énergétique sans avoir à augmenter les émissions de carbone.

Macron a reconnu que l’industrie française avait « pris du retard », mais il a défendu sa capacité à se redresser, concluant ces derniers mois des accords de coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire avec des pays comme l’Inde et la Grande-Bretagne.

Macron doit assister à une session sur l’énergie nucléaire mercredi, aux côtés de quatre membres du cabinet et de plusieurs dirigeants des principales entreprises françaises d’énergie nucléaire et de son régulateur public, a annoncé l’Élysée la semaine dernière.

Un responsable français a ajouté lundi qu’un domaine dans lequel la France anticipe d’éventuels “intérêts mutuels” est le développement de petits réacteurs modulaires (SMR).

Les SMR produisent moins d’énergie que les centrales nucléaires traditionnelles, mais pourraient être produits plus rapidement et à plus grande échelle.

Cela pourrait aider à contrer certaines des principales critiques de l’énergie nucléaire, à savoir que la construction de grandes centrales nucléaires est coûteuse et peut prendre des décennies, tandis que d’autres sources d’énergie renouvelables – y compris les éoliennes et les panneaux solaires – peuvent être opérationnelles en quelques mois ou ans et sont de plus en plus bon marché.

Les critiques pointent souvent du doigt les grands réacteurs à eau sous pression français, ou EPR, qui sont censés offrir des avancées en matière de sécurité et d’efficacité par rapport aux réacteurs conventionnels tout en produisant moins de déchets. Mais la première usine de ce type en France a été retardée à plusieurs reprises depuis le début de la construction en 2007.

La France parie toujours sur les EPR — elle vise à en construire au moins six autres d’ici 2050 — mais les plus petits réacteurs modulaires semblent être le domaine le plus prometteur de croissance internationale.

Alors que les pays du monde entier se battent toujours pour développer des conceptions, la centrale nucléaire flottante russe Akademik Lomonosov a déjà commencé à fonctionner en 2020.

“Nous ne maîtrisons pas vraiment cette technologie”, a déclaré Bouilloux.