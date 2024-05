Emmanuel Macron effectue un voyage surprise en Nouvelle-Calédonie au milieu de troubles meurtriers sur le territoire français

PARIS — Le président français Emmanuel Macron effectue un voyage surprise en Nouvelle-Calédonie, le territoire français du Pacifique en proie à des jours de troubles meurtriers et où les peuples autochtones recherchent depuis longtemps l’indépendance.

« Il s’y rendra ce soir », a déclaré la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, à l’issue d’un conseil des ministres mardi, au cours duquel le président a annoncé qu’il avait décidé d’effectuer lui-même le voyage aller-retour de plus de 33 000 kilomètres jusqu’à l’archipel situé à l’est de l’Australie.

Six personnes ont été tuées, dont deux gendarmes, et des centaines d’autres blessées en Nouvelle-Calédonie lors d’affrontements armés, de pillages et d’incendies criminels, soulevant de nouvelles questions sur la gestion par Macron de l’héritage colonial de la France.

Samedi, des gens font la queue pour acheter des provisions dans un supermarché de Nouvelle-Calédonie. Delphine Mayeur / AFP – Getty Images

Il y a eu des décennies de tensions entre les autochtones Kanak qui cherchent l’indépendance de l’archipel de 270 000 habitants, et les descendants des colonisateurs et autres qui se sont installés sur l’île et qui veulent rester partie de la France.

Les troubles ont éclaté le 13 mai alors que le Parlement français débattait à Paris d’un amendement à la Constitution française pour apporter des changements aux listes électorales de Nouvelle-Calédonie. Les opposants craignent que cette mesure profite aux politiciens pro-français de Nouvelle-Calédonie et marginalise davantage les Kanaks qui souffraient autrefois de politiques de ségrégation strictes et d’une discrimination généralisée.

Il s’agit des violences les plus graves qui aient secoué la Nouvelle-Calédonie depuis les années 1980, lorsque la France avait également imposé des mesures d’urgence sur l’île devenue française en 1853 sous l’empereur Napoléon III.

Mercredi dernier, Paris a déclaré l’état d’urgence d’une durée minimale de 12 jours sur l’île et a dépêché 1 000 renforts pour renforcer les forces de sécurité qui ont perdu le contrôle de certaines parties de la capitale, Nouméa.

« Face à la montée des violences, la priorité est le retour de l’ordre pour permettre la reprise du dialogue en Nouvelle-Calédonie », a déclaré Thévenot, porte-parole du gouvernement. « Nous sommes clairs : il reste beaucoup à faire avant le retour à la normale. Le gouvernement est pleinement mobilisé.

Le quartier Magenta de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, mardi. Delphine Mayeur / AFP – Getty Images

En partant mardi soir, en raison de la distance et du décalage horaire, Macron arrivera jeudi matin en Nouvelle-Calédonie, a indiqué son bureau. Il a indiqué qu’il devrait rester une journée.

Macron rencontrera des dirigeants politiques, économiques, civiques et de jeunesse et visera à « renouer le fil du dialogue » à la recherche d’« un accord politique global », a déclaré le Premier ministre Gabriel Attal au Parlement, où les législateurs ont observé une minute de silence pour les six. personnes tuées dans les violences.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé qu’il rejoindrait Macron, aux côtés des ministres de la Défense et des territoires d’outre-mer. Cette visite donnera à Macron et à ses ministres un aperçu direct de certaines des destructions qui ont transformé certaines parties de Nouméa en zones interdites, avec des bâtiments incendiés, des magasins pillés et des barricades érigées à la fois par des partisans indépendantistes, certains armés, et par des personnes. s’unir pour protéger leurs moyens de subsistance et leurs foyers.

Un avion de transport militaire a atterri mardi en Nouvelle-Calédonie, frappée par les émeutes, pour évacuer les touristes coincés. Delphine Mayeur / AFP – Getty Images

Avec des pouvoirs d’urgence accordés à la police et un couvre-feu de 18 heures à 6 heures du matin, les autorités françaises affirment que les forces de sécurité commencent à contenir les troubles. Ils ont annoncé mardi 22 autres arrestations, pour un nombre total proche de 300.

Les violences en Nouvelle-Calédonie ont suscité de nouvelles discussions sur le passé colonial de la France. Les efforts de Macron pour résoudre ce problème se sont largement concentrés sur l’Afrique, où la France avait des colonies et où la frustration locale dans certains pays a conduit à des appels récents au retrait des forces françaises.

Depuis le week-end, l’une des priorités des autorités françaises en Nouvelle-Calédonie a été de débarrasser l’autoroute menant à l’aéroport international de Nouméa des barricades et des carcasses de véhicules incendiées, augmentant ainsi la perspective pour les touristes bloqués de pouvoir repartir.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont envoyé mardi des avions en Nouvelle-Calédonie pour commencer à rapatrier leurs citoyens. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré que l’Australie avait reçu l’autorisation des autorités françaises pour deux vols d’évacuation et qu’elle travaillerait sur d’autres.

Le ministère australien des Affaires étrangères a déclaré que 300 Australiens se trouvaient en Nouvelle-Calédonie. Il n’a pas été confirmé dans l’immédiat si ces vols permettraient d’évacuer d’autres ressortissants étrangers bloqués, qui se comptent par milliers.

Le gouvernement néo-zélandais a annoncé un effort d’évacuation d’environ 50 citoyens.

« Les Néo-Zélandais en Nouvelle-Calédonie ont traversé quelques jours difficiles – et les rapatrier chez eux a été une priorité urgente pour le gouvernement », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Winston Peters. « En coopération avec la France et l’Australie, nous travaillons sur d’autres vols dans les prochains jours. »