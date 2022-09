Emmanuel Macron dit aux gens de baisser la climatisation et le chauffage pour aider la France à éviter les coupures d’énergie forcées de «dernier recours» | Nouvelles du monde

Emmanuel Macron dit qu’il veut une réduction de 10% de la consommation d’énergie de la France dans les semaines et les mois à venir, alors qu’il appelle les foyers et les entreprises à réduire.

Le président français a prévenu que des plans de rationnement énergétique étaient en préparation pour cet hiver “au cas où” les efforts volontaires ne suffiraient pas.

Monsieur Macron a exhorté les gens à baisser le chauffage et la climatisation car “la meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas”, ajoutant que les coupures forcées “se produiront en dernier recours”.

Découvrez quels supermarchés ont le plus augmenté leurs prix – coût de la vie le plus récent

S’exprimant après une réunion virtuelle avec la chancelière allemande Olaf ScholzM. Macron a dévoilé un plan visant à augmenter l’approvisionnement en gaz de la France vers l’Allemagne pour compenser une baisse des approvisionnements en gaz russe.

L’Allemagne est plus dépendante que la plupart des États de l’UE du gaz russe.

M. Macron a déclaré que l’Allemagne continuerait, en retour, à fournir de l’électricité à la France pour compenser les pénuries causées par la maintenance en cours sur les réacteurs nucléaires français.

Les dirigeants ont parlé vendredi avant une réunion d’urgence des ministres de l’énergie de l’UE de la manière dont le bloc peut se coordonner pour se réchauffer cet hiver si la Russie coupe l’approvisionnement en gaz.

M. Macron a déclaré que la France et l’Allemagne soutenaient l’obligation pour les entreprises énergétiques de faire une “contribution” aux coffres publics sur le dos des gros bénéfices provenant des flambées des prix du gaz et du pétrole, et d’un plafonnement des prix du gaz russe.

Il a également déclaré que la France était favorable à l’achat de gaz au niveau européen plutôt qu’au niveau national, et a appelé à des mesures européennes pour contrôler les prix de l’énergie.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:44

La Russie ferme le gazoduc vers l’Europe



Les prix de gros de l’essence ont bondi lundi après que la Russie a interrompu la semaine dernière les flux de gaz via un important gazoduc, Nord Stream 1, qui passe sous la mer Baltique vers l’Allemagne.

L’Europe a accusé Moscou de militariser les approvisionnements énergétiques en représailles aux sanctions occidentales imposées suite à son invasion de l’Ukraine.

L’Ukraine “réalise de réels gains” – la guerre est la dernière

La Russie accuse ces sanctions d’avoir causé des problèmes d’approvisionnement en gaz, qui étaient dus à une défaillance du gazoduc.

Nord Stream 1 fournissait traditionnellement environ un tiers du gaz que la Russie exportait vers l’Europe, bien qu’il ne fonctionnait déjà qu’à 20 % de sa capacité avant l’arrêt de maintenance de la semaine dernière.