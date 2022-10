Emmanuel Macron critique l’avertissement “Armageddon” de Biden : Nous devons “parler avec prudence”

Le président français Emmanuel Macron a critiqué les commentaires du président Biden mettant en garde contre “Armageddon” alors que la Russie invoque la possibilité d’utiliser des armes nucléaires.

Biden a fait ces commentaires lors d’un discours devant le Comité de la campagne sénatoriale démocrate jeudi soir, déclarant que le président russe Vladimir Poutine ne plaisantait pas lorsqu’il s’agissait d’utiliser des armes de destruction massive.

“[Putin was] ne plaisante pas quand il parle de l’utilisation d’armes nucléaires tactiques ou d’armes biologiques ou chimiques”, a déclaré Biden. “Nous n’avons pas fait face à la perspective d’Armageddon depuis Kennedy et la crise des missiles de Cuba.”

Répondant aux commentaires de Biden lors du sommet de l’Union européenne à Prague vendredi, Macron a déclaré que “nous devons parler avec prudence lorsque nous commentons de telles questions”.

BIDEN INVOQUE LA POSSIBILITÉ D’« ARMAGEDDON » DANS UN DISCOURS DE COLLECTE DE FONDS DÉMOCRATIQUE

Macron a déclaré que la résolution de la guerre en Ukraine devait inclure une “désescalade” et une “solution acceptable pour les dirigeants et le peuple ukrainiens”, selon France 24.

Lors d’un discours en septembre au milieu de la guerre du pays contre l’Ukraine, Poutine a mis en garde les pays de l’OTAN sur les capacités dont dispose la Russie.

“Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de divers moyens de destruction, et pour des composantes distinctes et plus modernes que celles des pays de l’Otan”, a déclaré Poutine. “Et lorsque l’intégrité territoriale de notre pays sera menacée, pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition.”

LA MAISON BLANCHE DÉFEND LE COMMENTAIRE « ARMAGEDDON » DE BIDEN, NE DIT AUCUNE INDICATION QUE LA RUSSIE SE PRÉPARE À UTILISER DES ARMES NUCLÉAIRES

Interrogée sur les propos de Biden sur “Armageddon”, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a défendu son commentaire.

“Le genre de rhétorique irresponsable que nous avons vue n’est pas un moyen pour le chef d’un État doté d’armes nucléaires de parler, et c’est ce que le président a dit très clairement”, a déclaré Jean-Pierre.

Elle a également déclaré que la Maison Blanche n’a vu aucune indication que la Russie se prépare à utiliser des armes nucléaires.

“Nous n’avons vu aucune raison d’ajuster notre propre posture nucléaire stratégique, et nous n’avons aucune indication que la Russie se prépare à utiliser de manière imminente des armes nucléaires”, a déclaré Jean-Pierre.

Caitlin McFall et Max Thornberry et Reuters de Fox News ont contribué à ce rapport.