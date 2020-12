Le président français Emmanuel Macron réagit en écoutant le discours du Premier ministre portugais Antonio Costa – François Mori / AP

Emmanuel Macron a été accusé d’avoir risqué un Brexit sans accord en faisant une «erreur de calcul massive» selon laquelle la Grande-Bretagne sera forcée de revenir à la table des négociations dans la nouvelle année.

Downing Street pense que M. Macron fait obstacle à un accord parce qu’il joue devant son public national avant les élections dans 18 mois.

Une date limite de 23 heures dimanche soir – fixée par les députés pour qu’un accord soit conclu afin qu’il soit ratifié avant le 31 décembre – devait passer sans que les négociations ne soient conclues.

Le Royaume-Uni a déclaré qu’il ne quitterait pas les négociations tant qu’il est encore temps de parvenir à un accord.

Les négociateurs pensent que M. Macron parie sur la théorie selon laquelle aucun accord ne sera si impopulaire en Grande-Bretagne que Boris Johnson cédera et acceptera l’offre actuelle de Bruxelles dans les semaines suivant la sortie du marché unique et de l’union douanière le 1er janvier.

Mais des sources gouvernementales de haut niveau ont rejeté l’idée comme étant un «fantasme» et ont insisté sur le fait qu’il «n’avait aucun sens» de rejeter un accord maintenant pour l’accepter des semaines plus tard.

Une source a déclaré: «Si nous partons sans accord, il y aura inévitablement des critiques du gouvernement, même si le Premier ministre a clairement indiqué que nous réussirons dans les deux cas.

«Pourquoi diable passerions-nous par là si nous avions l’intention de retourner à Bruxelles cap-in-hand quelques semaines plus tard et d’accepter un accord que nous avons déjà rejeté?

« Si Emmanuel Macron pense que c’est ce qui va se passer, il a fait une énorme erreur de calcul. »

Des sources britanniques ont à nouveau clairement indiqué dimanche qu’il ne pouvait y avoir d’accord que s’il y avait un «changement substantiel» dans la position de l’UE.

Les questions des droits de pêche et des règles de «règles du jeu équitables» restent les deux principaux domaines de différence, et Michel Barnier, le négociateur en chef de l’UE, a déclaré que le bloc «reste attaché à un accord juste, réciproque et équilibré. Nous respectons la souveraineté du Royaume-Uni. Et nous attendons la même chose ».

Une source gouvernementale britannique a déclaré: «Malheureusement, l’UE a encore du mal à obtenir la flexibilité nécessaire de la part des États membres et continue de faire des demandes qui sont incompatibles avec notre indépendance.

«Nous ne pouvons pas accepter un accord qui ne nous laisse pas le contrôle de nos propres lois ou eaux.»

La dernière offre de la Commission européenne sur le poisson est de restituer 25% de son quota, avec une période de transition de six ans. La Grande-Bretagne a proposé une transition de trois ans et souhaite que 60% des quotas soient restitués.

Si un accord est conclu avant le 31 décembre, il pourrait être appliqué à titre provisoire, ce qui ne nécessite pas de vote du Parlement européen. Les députés devraient encore confirmer l’accord par un vote dans la nouvelle année.