Emmanuel, l’émeu préféré d’Internet, attrape la grippe aviaire ; Le propriétaire demande des prières

Emmanuel l’émeu s’est précipité dans nos vies avec ses adorables bouffonneries mais actuellement, il y a de tristes nouvelles concernant l’oiseau préféré de tout le monde. Son propriétaire, Taylor Blake, a raconté comment Emmanuel était atteint de la grippe aviaire après que la maladie eut abattu la plupart des animaux de sa ferme en Floride. Les choses ont cependant commencé à s’améliorer car Emmanuel est actuellement en voie de guérison et montre des signes d’amélioration. Après un mauvais combat, l’émeu est maintenant capable de se repositionner et de boire de l’eau tout seul. Il suit une thérapie physique approfondie avec l’aide de Blake.

Blake et sa petite amie ont tout mis en œuvre pour soigner Emmanuel, et Blake a demandé au public de les garder dans leurs prières. Elle espère que son émeu va se rétablir complètement. « Pour l’instant, les seuls oiseaux qui restent à la ferme sont Emmanuel et Rico. Veuillez dire une prière pour nous. Merci de nous garder dans vos pensées. C’est un miracle absolu qu’il soit arrivé jusqu’ici, et je ne l’abandonnerai jamais. Le chemin vers un rétablissement complet sera long, mais je suis dévoué », a écrit Blake en partie dans un fil Twitter émouvant.

Je fais de mon mieux pour garder espoir, puiser dans ma foi inébranlable et croire que Dieu est aux commandes. Je fais aussi de mon mieux pour rester reconnaissant face à la perte, car j’ai tellement de raisons d’être reconnaissant❤️ Merci d’avoir lu. pic.twitter.com/z0ozJ1yWCO – soeur écologique (@hiitaylorblake) 15 octobre 2022

Une autre chose que j’ai remarquée qui s’est améliorée, il est capable de soulever complètement son arrière-train pour faire caca ! C’est un peu difficile à expliquer, mais pour soulever ses fesses, il doit exercer une pression sur ses jambes et ses pieds. C’est aussi un bon signe et cela signifie qu’il devient plus fort, jour après jour – soeur écologique (@hiitaylorblake) 16 octobre 2022

Dans la dernière mise à jour sur la santé, Blake a partagé qu’Emmanuel avait réussi à boire de l’eau par lui-même pour la première fois depuis qu’il était malade. Une vidéo partagée par elle montre Emmanuel dans son écharpe qui a été assemblée par Blake et sa petite amie, et buvant dans un seau d’eau.

EMMANUEL JUSTE BUVANT DE L’EAU TOUT SEUL POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS ÊTRE TOMBE MALADE S’il vous plaît, continuez à prier! pic.twitter.com/nieSFKtkFB – soeur écologique (@hiitaylorblake) 16 octobre 2022

Des milliers de personnes à travers le monde ont envoyé leurs prières et leurs souhaits pour le rétablissement d’Emmanuel.

