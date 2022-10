Emmanuel de TikTok a la grippe aviaire

Emmanuel, l’émeu qui a acquis une renommée virale sur TikTok pour son comportement accrocheur, est dans un état lamentable après avoir contracté la grippe aviaire, selon son propriétaire.

CNN a déjà rendu compte de l’émeu, qui est devenu célèbre après que son propriétaire, Taylor Blake, a commencé à publier des vidéos documentant la vie dans sa petite ferme, Knuckle Bump Farms, dans le sud de la Floride. Emmanuel a interrompu à plusieurs reprises les vidéos de Blake d’autres animaux pour picorer la caméra et a recueilli des millions de vues dans le processus.

Blake a publié un long fil Twitter samedi, dans lequel elle décrit la “tragédie massive” causée par une épidémie de grippe aviaire dans sa ferme.

Les oies sauvages volant sur la ferme ont transmis le virus, a-t-elle déclaré. Plus de cinquante de ses oiseaux, dont trois émeus, sont morts en trois jours.

Puis, mercredi, Emmanuel a également contracté la maladie, elle a écrit.

“Actuellement, il est stable. Ses symptômes neurologiques se sont atténués mais il ne veut toujours pas manger ni boire tout seul”, a-t-elle écrit. “Je le nourris à la main et lui donne des fluides sous-cutanés toutes les 2 heures, 24 heures sur 24.

“C’est un combattant et je crois sincèrement qu’il va se rétablir complètement.”

L’émeu souffre de lésions nerveuses à la jambe et au pied droits, a déclaré Blake. Blake a publié des instantanés de l’écharpe qu’elle et sa petite amie ont conçue pour l’aider à retrouver la fonction de la jambe.

Emmanuel et un cygne nommé Rico sont désormais les seuls oiseaux restants à la ferme, a écrit Blake. L’installation abrite également des vaches, des cerfs et des cochons, entre autres animaux.

“J’ai pris le temps de traiter et de pleurer autant que possible, tout en consacrant tout mon temps aux animaux et à leur bien-être”, a-t-elle écrit. “Il est difficile de pleurer quand tant de vies dépendent de vous.”

Une souche hautement contagieuse de grippe aviaire a été confirmée chez des oiseaux sauvages dans 32 comtés de Floride depuis janvier 2022, selon la Florida Fish and Wildlife Commission. Près de 50 millions de volailles ont été touchées par la maladie vendredi, selon les Centers for Disease Control and Prevention.