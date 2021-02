Suite à l’annonce de Chris Harrison, animateur de « Bachelor », selon lequel il « se retirerait » de la franchise au milieu de la controverse sur l’excuse du racisme, l’émission de télé-réalité a annoncé samedi que l’auteur et animateur de télévision Emmanuel Acho prendrait sa place pour le « After the Final Rose » spécial.

Prévu le 15 mars, l’émission spéciale d’une heure sera diffusée immédiatement après la finale de la saison de l’émission. Acho et la star de « Bachelor » Matt James discuteront de la saison, de la décision finale de James et de ce qu’il a fait depuis, ainsi que de « l’actualité de la franchise », selon un communiqué de presse.

Rachael Kirkconnell, la femme dont la photo lors d’une fête sur le thème des plantations en 2018 a provoqué une réaction et une défense généralisées de Harrison, sera présente, tout comme les trois autres femmes de James: Bri Springs et Michelle Young.

« J’ai accepté la Rose et je suis honoré d’accueillir le @bachelorabc After the Final Rose cette année », a écrit Acho samedi sur Instagram. « Cela a été une saison charnière, et cet épisode sera, espérons-le, l’une des émissions les plus mémorables de l’histoire de la télévision. L’empathie est nécessaire et le changement est à venir. »

Acho, un ancien joueur de la NFL, est un analyste de Fox Sports et l’auteur de «Conversations inconfortables avec un homme noir», basé sur sa série en ligne qui vise à ouvrir un dialogue sur l’ignorance et l’insensibilité raciales.

Vendredi, Rachel Lindsay, la première vedette noire de «The Bachelorette», a supprimé son compte Instagram après avoir reçu «la haine des fans de« Bachelor »», selon son co-animateur de podcast Van Lathan.

« Ma co-animatrice sur » Higher Learning « , Rachel Lindsay, a désactivé son compte Instagram plus tôt dans la journée », a déclaré Lathan dans une vidéo Instagram vendredi. « Elle l’a fait parce que c’est la haine qu’elle ressent de la part des fans de Bachelor qui la spamment avec toutes sortes de choses grossières et haineuses à dire. »

« Rachel n’est pas responsable de Chris Harrison, un homme de 49 ans qui ne peut pas lire la pièce à l’époque actuelle de 2021 », a déclaré Lathan. « Vous vous attaquez à la mauvaise personne. »

Lindsay a interviewé Harrison le 9 février sur « Extra » à propos du contrecoup auquel Kirkconnell était confronté pour avoir aimé les TikToks liés au drapeau confédéré et, plus récemment, pour une photo refaite à neuf qui semble la montrer à une fraternité formelle sur le thème des plantations en 2018.

« Nous avons tous besoin d’un peu de grâce », a déclaré Harrison à Lindsay.

L’animateur « Bachelor » s’est excusé auprès de Lindsay et du public pour avoir « mal parlé d’une manière qui perpétue le racisme ». Suite à ses excuses, Lindsay a ensuite annoncé qu’elle ne renouvellerait pas son contrat avec la franchise. Le lendemain, Harrison a annoncé qu’il «se retirerait» de son rôle d’hôte «Bachelor» pendant un certain temps.

Pendant ce temps, Lindsay avait reçu des réactions «grossières» et «haineuses» de la part des fans de l’émission selon son co-animateur de podcast Lathan.

« Ce n’est pas son travail de trouver des excuses ou de fournir une couverture à quelqu’un qui ne comprend pas ce que le (juron) déclenche les gens dans le monde d’aujourd’hui », a déclaré Lathan.

Contribution: Cydney Henderson et Elise Brisco