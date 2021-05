Emma Willis, Stacey Solomon et Anna Richardson en ligne pour remplacer Davina McCall dans les vestiaires

VOUS attendez des mois pour un animateur de télévision de remplacement pour les vestiaires, puis trois viennent en même temps.

Après que le verrouillage ait détruit les horaires de tournage de Davina McCall, elle a été forcée de se retirer du redémarrage de l’émission par Channel 4 et la recherche a commencé pour quelqu’un pour remplir le rôle.

Emma Willis pourrait remplacer Davina McCall dans les vestiaires

Maintenant, on me dit qu’il y a un trio de noms en lice pour le rôle – Emma Willis, Stacey Solomon et Anna Richardson.

Un initié de la télévision a déclaré: «Les producteurs de Channel 4 ont eu le mal de tête de trouver quelqu’un d’assez bon pour remplacer Davina en tant que présentatrice.

«Maintenant, les patrons des vestiaires ont trois noms en lice pour le poste. Chacun a son propre style, mais tous seraient parfaits pour le rôle.

«Emma est une vétéran de la télévision et est une présentatrice absolument exceptionnelle avec beaucoup d’expérience, tandis que Stacey est la reine de l’artisanat et a un véritable oeil pour le design.

Stacey Solomon est également considérée par les patrons de Channel 4

«Ce qui lui manque dans la présentation de l’expérience, elle le compense par la connaissance du sujet.

«Alors qu’Anna est à nouveau une présentatrice chevronnée avec un style vraiment individuel et un sens de l’humour piquant.

«Tout se résume à savoir qui peut faire les dates de tournage maintenant. Les trois femmes ont été si impressionnantes et quiconque peut intégrer le travail dans leur emploi du temps décrochera le poste.

Celui des trois sacs dans le rôle se retrouvera aux côtés des légendes des vestiaires Laurence Llewelyn-Bowen, Linda Barker et «Handy» Andy Kane.

Anna Richardson est également en lice pour le rôle

Le redémarrage mettra à jour l’émission culte de la BBC qui s’est déroulée de 1996 à 2004 et a été présentée par la légende Carol Similie.

Je ne peux pas m’empêcher de me demander ce qu’elle ressent à propos de tout ça….

Côté serré du Laur

STYLE excentrique Laurence Llewelyn-Bowen opte pour le look swashbuckler – avec une épée de pirate et un pantalon en cuir bien ajusté.

Le présentateur a prouvé qu’il l’avait toujours à 56 ans alors qu’il se préparait à revenir sur nos écrans de télévision pour les vestiaires.

Il s’aventura dans le grenier pour récupérer les pantalons et les lunettes d’aviateur, puis les associa à un gilet tête de mort et os croisés. L’expert en design d’intérieur est connu pour son choix de mode scandaleux et son goût pour les murs décoratifs.

Laurence a tenu parole quand il a dit qu’il dépoussiérerait ses vêtements en cuir de marque, après avoir été annoncé l’année dernière, il ferait partie du redémarrage de Channel 4 de l’émission de la BBC des années 90 et 90.

Je pense qu’il peut encore les retirer – tant qu’il a une tonne de talc à portée de main.

L’émission Sunday Brunch de Channel 4 a éclaté dans le chaos alors que la poêle à frire du chef Simon Rimmer a pris feu lors de l’émission en direct d’hier. Le présentateur était à mi-chemin pour démontrer comment préparer un plat de gnocchis lorsque la casserole s’est enflammée et que son co-animateur Tim Lovejoy a crié: «Feu!

Jeu de nom de Rob fouille

Est-ce que je te mentirais? L’animateur Rob Brydon a fait une fouille chez les annonceurs de continuité de la BBC pour la tendance récente à inclure leurs prénoms dans les liens entre les programmes.

Le drôle, qui faisait également partie de la distribution de Gavin & Stacey, a déclaré: «Le seul but qui sert, c’est parce qu’ils sont seuls.

Rob Brydon a critiqué les annonceurs de la continuité de la BBC

C’est une critique particulièrement sévère de Rob parce qu’il était lui-même un annonceur de la BBC1.

A PLACE In The Sun, l’animatrice Danni Menzies reçoit environ 300 messages X chaque fois que l’émission de maisons de vacances est diffusée sur Channel 4. Certains des plus grossiers viennent d’hommes deux fois son âge. Elle a déclaré: «C’est l’une des premières choses qui s’est produite une fois que j’ai obtenu le poste et c’était assez dégoûtant.»

Suranne passe pour Vigil

L’actrice de DOCTOR Foster Suranne Jones n’a pas l’air glamour habituelle dans la bande-annonce du nouveau thriller BBC1 Vigil.

Il a été projeté hier soir après la fin de Line Of Duty.

À juste titre, le nouveau drame en six parties met également en vedette Martin Compston – DI Steve Arnott dans le drame policier à succès.

Suranne joue DCI Amy Silva, qui est envoyée à bord du sous-marin HMS Vigil suite à une mort suspecte. Un chalutier de pêche a également mystérieusement disparu.

L’enquête sur les événements implique qu’elle soit descendue sur le sous-marin par hélicoptère.

Vigil, qui sera montré plus tard cette année, est fait par World Productions, la même équipe qui nous a donné Line Of Duty.

La bande-annonce présente également brièvement l’actrice de Game Of Thrones, Rose Leslie, qui joue la collègue de Silva, DS Kirsten Longacre.

Shirley a envie de bavarder

STRICTEMENT Come Dancing star Shirley Ballas a envie d’un changement de carrière dans la télévision de jour.

La juge de l’émission de danse BBC1 étudie pour devenir présentatrice et cherche un poste d’animatrice dans lequel elle pourra parler de «vrais problèmes».

La juge stricte Shirley Ballas cherche un travail d'animation de chat show

Et elle espère également inspirer les femmes d’un certain âge qui ne sont jamais trop vieilles pour essayer quelque chose de nouveau.

Shirley a déclaré: «Je veux faire des présentations, donc je fais beaucoup d’études. J’adorerais faire une émission du matin

«J’ai 60 ans et en bonne santé et je sens que je veux aider les gens, parler de tous les vrais problèmes que j’ai traversés et dont j’ai parlé dans mon livre.

«Donc, faire une émission où les gens peuvent communiquer et téléphoner et je peux aider, ce serait formidable. Cela pourrait aussi être à la radio.

«Je ne veux pas simplement m’asseoir là où je suis, je veux continuer à bouger pour montrer aux femmes plus âgées qu’il y a des possibilités si vous étudiez et êtes ouvert à de nouvelles choses.

Shirley souhaite qu’un concert de présentation se déroule parallèlement à son rôle dans Strictly, où elle a été juge en chef pour les quatre dernières séries.

Elle a déclaré que sa co-vedette Craig Revel Horwood l’avait inspirée à sortir de sa zone de confort.

Des fans de Saff adorent ses pieds

SAFFRON Barker est inondée d’offres de Sugar Daddy – et de personnes qui lui proposent de lui payer 500 £ pour une photo de ses pieds.

Elle a déclaré dans son dernier podcast: «J’ai déjà eu tellement de gens dans mes DM, me demandant qu’ils soient mon papa de sucre.

«Ou des gens m’ont même dit:« Envoyez-moi une photo de vos pieds et je vous transférerai 500 £ ».»





Le YouTuber et vlogger, qui participait à Strictly Come Dancing en 2019, se vante également que ses tootsies sont le hit n ° 1 sur le site footfetish.com.

Elle a ajouté: «Il semble probablement que j’en suis fier.

«Je n’en suis absolument pas fier. . . Je veux dire, j’en suis assez fier.