Emma Willis dit qu’elle ne fera jamais Je suis une célébrité parce que cela la dégoûte – mais elle aime Strictly.

La présentatrice d’ITV, âgée de 44 ans, qui se prépare pour le retour de The Voice, a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune chance qu’elle suive une amie proche et gagnante de 2020, Giovanna Fletcher, en devenant une camarade de camp.

Elle a dit: «Je ferais Strictly. C’est le seul pour moi de ce genre de chose, les bugs ne le sont pas.

«Je ne pouvais pas faire Je suis une célébrité, j’enlève mon chapeau à quiconque y va. Ce qu’il me faudrait pour faire Strictly serait d’avoir ce temps libre à la fin de l’année, c’est tout.







« Je pense que Bill [Bailey] et Jamie [Laing], leur genre de départ où vous allez sans aucune capacité et êtes toujours là à la fin, c’est une très belle petite aventure.

Emma, ​​mariée au bassiste de Busted Matt Willis, 37 ans, dit également qu’elle était «désespérée» d’embrasser les candidats sur la nouvelle série de The Voice.

Mais les règles de Covid-19 limitent désormais la façon dont elle peut célébrer avec ceux qui passent et réconforter ceux qui ne le font pas. Emma a déclaré: «Il y a tout ce Bluetooth virtuel, des câlins virtuels. N’importe quoi.

«Vous savez que tout ce que vous voulez faire est de faire un câlin à quelqu’un pour le célébrer. Je suis vraiment désolé mais nous ne pouvons pas. Je suis désespéré. Je veux dire, pendant les six premières semaines, c’est tout ce que je fais, n’est-ce pas?







La chanteuse Anne-Marie, 29 ans, est un nouvel entraîneur et prendra place aux côtés de Sir Tom Jones, Olly Murs et will.i.am. Et les entraîneurs ont aussi maintenant un bouton «Bloquer» – qui leur donne une chance de bloquer un entraîneur rival alors qu’ils se disputent le talent.

Félicitant Olly, 36 ans, pour avoir fait du tournage un succès, Emma a déclaré: «Olly s’est surpassé. Il a maintenu l’énergie. Normalement, vous avez 400 personnes dans le public à nourrir. Ne pas les avoir, c’était vraiment évident.

Faisant référence à Anne-Marie, qui remplace Meghan Trainor dans le panel, elle a ajouté: «Si c’est une personnalité différente, la dynamique pourrait changer un peu mais Anne-Marie vient de s’intégrer avec brio.»