Emma Willis révèle qu’elle est prête à faire Strictly Come Dancing après la suppression de The Circle

L’animatrice de télévision Emma Willis a déclaré qu’elle pourrait réaliser son rêve de participer à Strictly Come Dancing cette année après avoir perdu l’un de ses emplois les plus chronophages.

Elle est normalement trop occupée à présenter l’émission de téléréalité The Voice d’ITV et Channel 4, The Circle, mais cela a été annulé il y a trois mois.

Maintenant, Emma, ​​45 ans, dit que les changements apportés à son journal lui ouvrent la possibilité de participer au concours de danse BBC1, remporté l’année dernière par le comique Bill Bailey et son partenaire professionnel Oti Mabuse.

Elle a déclaré : « Si j’avais le temps, je le ferais sans hésiter. Comme je l’aime absolument.

« On m’a demandé dans le passé, mais c’est toujours la période de l’année où nous tournons The Voice et The Circle.

« Le Cercle n’aura pas lieu cette année, mais espérons que The Voice le soit – sinon je ferai Strictly. »

Emma est mariée à la star de Busted Matt Willis

Emma, ​​45 ans, dit que les changements apportés à son journal lui ouvrent la possibilité de participer au concours de danse BBC1

Emma a déjà enregistré sa dernière émission ITV, Cooking with the Stars, qui commence mardi prochain et teste les compétences culinaires d’un groupe de célébrités, dont la juge en chef Strictly Shirley Ballas, 60 ans.

Lorsqu’on lui a demandé si Shirley avait persuadé Emma de s’inscrire à l’émission, elle a répondu: « Elle n’a pas besoin de me convaincre de continuer strictement. »

La programmation comprend également la star de Coronation Street Catherine Tyldesley, 37 ans, le comique Johnny Vegas, 50 ans, et l’interprète Denise van Outen, 47 ans.

Mais la star de McFly, Harry Judd, 35 ans, a fait la plus grande impression après s’être tranché la main avec l’un des couteaux.

La star de Coronation Street, Catherine Tyldesley, fait partie de la programmation de l'émission ITV Cooking with the Stars

La star de McFly, Harry Judd, s'est ouvert la main avec l'un des couteaux de la série





Emma, ​​mère de trois enfants, mariée au chanteur de Busted Matt Willis, 38 ans, a déclaré: «La première côtelette qu’il a faite, il a enlevé le bout de son doigt. Nous lui avons mis des bandages et lui avons également mis des doubles gants parce qu’il disait : « Je veux vraiment continuer. »

Elle lui a ensuite demandé si sa main allait bien et il a répondu : « Oui, c’est un peu moite là-dedans. J’ai été ganté deux fois pendant une heure.

Mais il a ensuite légèrement retiré les gants et les bandages et elle lui a dit : « Ce n’est pas de la sueur, mec. C’est du sang.

Elle a ajouté: « L’un des chefs a dit: » Vous avez besoin d’un médecin, immédiatement. « »