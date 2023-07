Emma Willis révèle le rôle secret de Big Brother alors que l’émission de téléréalité fait son retour après cinq ans d’absence

EMMA Willis a révélé un rôle secret qu’elle avait dans le redémarrage de Big Brother alors qu’il revient après cinq ans.

L’ancien présentateur, 47 ans, était le visage de l’émission de téléréalité sur Channel 5 à partir de 2013 avant qu’elle ne soit supprimée en 2018.

L'émission de téléréalité revient à la télévision après cinq ans d'absence

Plus tôt cette année, les patrons ont finalement confirmé qu'AJ, 35 ans, animerait l'émission de téléréalité aux côtés de son meilleur ami Will Best, 38 ans.

Alors qu’elle se prépare pour son grand redémarrage sur ITV2, Emma a révélé qu’elle avait défendu AJ Odudu pour le rôle.

Dans une conversation exclusive avec The Sun’s TV Mag, Willis a admis : « Je suis littéralement aussi heureux qu’un cochon dans la boue.

« C’est une très chère amie à moi et je l’ai défendue depuis le début parce que je l’aime et je pense qu’elle va faire un travail phénoménal.

« Et moi, pour ma part, j’ai vraiment hâte de vivre une nouvelle ère avec elle – et Will Best, nous ne pouvons pas oublier Will Best. »

Emma a été réduite aux larmes en 2018 lorsqu’elle a signé son dernier spectacle en direct Big Brother.

Malgré son lien émotionnel avec la série, elle ne regrette pas de ne pas être revenue en tant qu’animatrice.

Elle a déclaré: «Je pense qu’à chaque nouvelle aube, il doit y avoir quelqu’un de nouveau à la barre.

« C’est une de ces choses qui, chaque fois que j’en parle, ou que je tombe sur une photo du tout dernier épisode, de la dernière série, et c’était comme, Oh mon Dieu, être là-bas dans cette foule avec ces fans qui l’aime autant que moi et sur cette scène avec l’équipe, qui

nous avons travaillé dessus pendant tant d’années ensemble, vous sortez,

« Oh mon Dieu, c’était incroyable. »

« Mais c’était à l’époque et c’est maintenant et vous ne savez jamais ce qui va se passer maintenant, donc je pense que c’est toujours bien de finir sur une bonne note et je pense que nous l’avons fait. »

Lorsque Big Brother sera lancé en octobre de cette année, Emma sera à l’écoute comme tous les autres fans.

Elle a ajouté: « J’ai vraiment hâte de regarder l’un des

mes très bons amis font un très bon travail.

« Si elle peut apporter cette énergie contagieuse qu’elle apporte toujours à tout, alors le travail est un bon ‘un’. »

Cependant, un visage et une voix familiers seront de retour – le narrateur de la série Marcus Bentley, qui a travaillé sur BB depuis le tout début il y a 23 ans.

Lorsque Big Brother sera lancé en octobre de cette année, Emma se connectera comme tous les autres fans