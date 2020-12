Les enfants d’Emma Willis comptent clairement les jours jusqu’à Noël alors qu’elle laisse les fans sur sa vie de famille sur Instagram.

La star de la télévision publie rarement des photos de sa jeune famille, mais elle n’a pas pu résister alors que deux de ses couvées étaient assises par un film festif.

Son fils Ace, neuf ans, et sa sœur Trixie, quatre ans, sont clairement déjà d’humeur pour Noël, il ne reste plus longtemps.

Leurs longs cheveux blonds flottants en plein spectacle, Emma imagina la paire assise les jambes croisées sur le sol en train de regarder l’écran géant.

Elle a légendé son histoire: « 19 dort de plus … » avec un emoji du Père Noël.







(Image: Instagram)



L’ancienne présentatrice de Big Brother a trois enfants avec la star de Busted Matt, avec Isabelle, 11 ans, clairement pas encore prête à entrer dans l’esprit!

Emma a gagné beaucoup d’éloges après avoir dit qu’elle élève son fils Ace pour qu’il devienne une «personne ouverte d’esprit et inclusive» après avoir posté une photo élégante de lui portant un T-shirt rose.

Elle a été créditée pour avoir brisé les frontières entre les sexes avec la jolie photo en octobre.

Emma, ​​44 ans, dit qu’elle s’est sentie «submergée» par la réponse au message, qui montrait le garçon aux longs cheveux blonds portant un t-shirt court coloré et un jean.







(Image: Instagram)



Elle l’a appelé sa «petite icône du style» – et les fans l’aiment ainsi que l’approche impressionnante de Matt en matière de parentalité.

S’exprimant lors d’une apparition sur Good Morning Britain, elle a expliqué: « Savez-vous ce qui m’a vraiment dépassé parce que c’est juste mon fils dans un haut rose.

«Et pour moi, c’est un peu normal parce qu’il aime la couleur, il a toujours eu les cheveux longs.

«C’est un garçon très libre et ouvert d’esprit qui dit: ‘Pourquoi dois-je m’habiller en vert, bleu et gris si j’aime le rose, le rouge et le violet? Pourquoi est-ce que ça ne va pas?’

« Nous l’élevons comme un individu ouvert d’esprit et inclusif. »

Emma a ajouté: « Il y avait une certaine négativité mais c’est la beauté du bouton de blocage. »